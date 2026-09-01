Martes, 1 de Septiembre 2026
Policiales

Medidas cautelares en el caso Ilda: impacto judicial por medio año en la provincia

La justicia ha impuesto medidas cautelares por 180 días para proteger a la familia Goyochea tras amenazas. Se prohíbe el acercamiento y la comunicación con los denunciados. La violación de estas medidas podría resultar en detención.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La justicia de turno en la Capital ha emitido medidas cautelares para proteger a la denunciante, hermana de una víctima, en un caso caratulado como Amenazas. Esta decisión responde a la situación de riesgo que enfrenta la familia, quienes han sido informados sobre restricciones a seguir durante 180 días.

Entre las directivas impuestas a la persona denunciada, cuya identidad no ha sido revelada, se incluye una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de los domicilios y lugares de trabajo de Jimena Soraya Goyochea y su grupo familiar compuesto por Ramón Horacio Goyochea, Gladis Mabel Lastra y Gladis Gabriela Goyochea. Además, se ha prohibido cualquier tipo de comunicación, incluyendo llamadas y mensajes, así como la realización de manifestaciones mediáticas relacionadas con la causa.

Las medidas tienen un periodo de vigencia de 180 días, comenzando desde la notificación oficial realizada el 28 de agosto de 2026. Se advirtió que el incumplimiento de estas restricciones podría llevar a consecuencias más severas, incluyendo la detención por Desobediencia a la Autoridad.

Este tipo de acciones judiciales subraya la importancia de garantizar la seguridad de las personas involucradas en casos de amenazas, mostrando la disposición del sistema judicial para actuar con firmeza ante situaciones de riesgo.

Etiquetas: argentina justicia amenazas medidas cautelares seguridad derechos de las víctimas
TL;DR

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