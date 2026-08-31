Operativos exitosos en Chepes: can detector de narcóticos desmantela tráfico de drogas en colectivo

Un control vehicular en Chepes resultó en el secuestro de estupefacientes, tras la detección por un can de narcóticos en un colectivo. La investigación avanza bajo la Justicia Federal.

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Un control vehicular en una ruta provincial de Chepes resultó en el secuestro de sustancias prohibidas. La operación fue llevada a cabo por la Unidad Operativa Especial de la Unidad Regional VI durante una fiscalización de rutina, en el marco de las acciones de prevención de la Dirección General de Prevención e Investigación del Narcotráfico.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos alertó sobre el equipaje de mano de un pasajero. Al requisar la mochila, se encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal compactada. Un test químico realizado por personal especializado confirmó que se trataba de estupefacientes.

Por orden de la Justicia Federal, se procedió al secuestro de la sustancia y a la retención de los elementos relacionados con la causa. Las autoridades continúan con las diligencias investigativas necesarias para establecer responsabilidades bajo la Ley de Estupefacientes.