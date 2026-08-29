Operativo contra la usura en La Rioja: 170 millones de pesos y tarjetas incautadas

Un hombre fue detenido en la ciudad de La Rioja tras un operativo policial que culminó con el allanamiento de su domicilio. La acción se inició a partir de una denuncia en la División Delitos Económicos, y se llevó a cabo en la mañana. Este individuo está acusado de operar un sistema de préstamos clandestinos y abusivos, enfrentando cargos de estafa, usura y defraudación.
Durante el procedimiento, se secuestraron 170.000.000 de pesos en efectivo, además de 100 tarjetas de débito de distintas entidades bancarias que eran utilizadas como garantías irregulares. Los investigadores también hallaron 6 carpetas con documentos que incluyen copias de DNI, contratos y pagarés firmados por presuntas víctimas, así como 3 teléfonos celulares que serán analizados para rastrear comunicaciones y posibles cómplices.
El caso está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N° 2, dirigido por el juez Daniel Barría. Desde las autoridades de seguridad, se destacó la importancia de desarticular estas operaciones clandestinas que explotan la vulnerabilidad económica de las personas.