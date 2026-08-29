Domingo, 30 de Agosto 2026
Policiales

Operativo contra la usura en La Rioja: 170 millones de pesos y tarjetas incautadas

Un operativo policial en la ciudad capital resultó en la detención de un hombre por operar préstamos clandestinos. Se secuestraron 170 millones de pesos y otras pruebas clave. La investigación busca desarticular estas maniobras ilegales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
Operativo contra la usura en La Rioja: 170 millones de pesos y tarjetas incautadas
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un hombre fue detenido en la ciudad de La Rioja tras un operativo policial que culminó con el allanamiento de su domicilio. La acción se inició a partir de una denuncia en la División Delitos Económicos, y se llevó a cabo en la mañana. Este individuo está acusado de operar un sistema de préstamos clandestinos y abusivos, enfrentando cargos de estafa, usura y defraudación.

Durante el procedimiento, se secuestraron 170.000.000 de pesos en efectivo, además de 100 tarjetas de débito de distintas entidades bancarias que eran utilizadas como garantías irregulares. Los investigadores también hallaron 6 carpetas con documentos que incluyen copias de DNI, contratos y pagarés firmados por presuntas víctimas, así como 3 teléfonos celulares que serán analizados para rastrear comunicaciones y posibles cómplices.

El caso está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N° 2, dirigido por el juez Daniel Barría. Desde las autoridades de seguridad, se destacó la importancia de desarticular estas operaciones clandestinas que explotan la vulnerabilidad económica de las personas.

Etiquetas: la rioja allanamiento estafa usura delitos económicos policía provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5658 articles →

Artículos relacionados

Operativo en Chamical: secuestran vehículo vinculado a estafa y captura activa

Desarticulan red de usura: incautan $170 millones y tarjetas de débito en operativos

Trabajadores rurales rescatados de condiciones infrahumanas en La Rioja

Cae red de estafas: allanamientos en vehículos en el acceso a La Rioja capital

Incendio en Chilecito: evacuación oportuna salvó a siete personas sin heridos

Juicio por homicidio en La Rioja: familia de la víctima busca justicia tras el robo fatal

Tristeza en el barrio Centro por la muerte de Mariano Emilio Páez a los 48 años

Indignación en la comunidad por el robo de placas en el Club San Lorenzo de Vargas

Accidente de motos en barrio Argentino: dos personas con lesiones leves
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar