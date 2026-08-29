Domingo, 30 de Agosto 2026
Salud

Hospital de la Madre y el Niño: 21 trabajadores pasarán a planta permanente

El Gobierno provincial confirmó el pase a planta permanente de 21 trabajadores en el Hospital de la Madre y el Niño, tras reclamos del gremio APROSLAR. Con 50 a 70 trabajadores precarizados aún en espera, se busca mejorar la estabilidad laboral en el sector salud.

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Hospital de la Madre y el Niño: 21 trabajadores pasarán a planta permanente
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El Gobierno provincial anunció el pase a planta permanente de 21 trabajadores que estaban en condiciones de precarización en el Hospital de la Madre y el Niño (HMYN), tras una serie de reclamos. Esta decisión fue confirmada por el secretario general de APROSLAR, José Rigacci, quien se reunió con las autoridades sanitarias, incluyendo a las doctoras Pérez y Argañaraz.

El gremio representa a un grupo de entre 50 y 70 trabajadores en situación precaria en el hospital. A pesar de esta mejora, aproximadamente 29 agentes continuarán esperando su regularización. Rigacci destacó la importancia de reconocer a todo el personal no profesional que contribuye al funcionamiento del sistema de salud, enfatizando que merecen un trato equitativo.

El dirigente también abordó la difícil situación del personal precarizado, quien a menudo enfrenta cargas laborales desproporcionadas y ha denunciado acoso por parte de compañeros de planta permanente. El Gobierno planteó que los futuros pases a planta se realizarán bajo un esquema de reemplazo, permitiendo que cada vacante generada por jubilaciones o renuncias habilite el nombramiento de nuevos trabajadores.

A pesar del avance con estos 21 nombramientos, el sindicato mantendrá su postura de diálogo y exigencia para asegurar derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

Etiquetas: la rioja hospital de la madre y el niño gobierno provincial precarización derechos laborales salud
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