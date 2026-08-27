Acciones conjuntas entre La Rioja y UNICEF para la protección de la niñez hasta 2030

Las jornadas de articulación para el Plan de Cooperación 2026-2030 han comenzado, impulsadas por el Gobierno de La Rioja en conjunto con UNICEF Argentina. Este esfuerzo busca enfocarse en dos áreas fundamentales: la salud mental y la creación de entornos alimentarios saludables para la infancia y adolescencia.
El Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social lidera esta iniciativa, que se deriva de un convenio firmado en julio. Durante el encuentro, el ministro Alfredo Menem enfatizó la relevancia de la prevención y el bienestar psicosocial, mientras que la vicegobernadora Teresita Madera destacó la importancia de la participación activa de las familias y la necesidad de mantener la inversión en equipos técnicos interdisciplinarios.
Este trabajo intersectorial busca optimizar recursos y fortalecer el acompañamiento territorial, asegurando un enfoque integral para abordar las necesidades de los jóvenes en la provincia.