Sábado, 29 de Agosto 2026
Salud

Acciones conjuntas entre La Rioja y UNICEF para la protección de la niñez hasta 2030

La Rioja y UNICEF lanzan iniciativas para el Plan de Cooperación 2026-2030, enfocándose en salud mental y alimentación saludable para la infancia. El trabajo busca optimizar recursos y fortalecer el acompañamiento territorial.

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Acciones conjuntas entre La Rioja y UNICEF para la protección de la niñez hasta 2030
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Las jornadas de articulación para el Plan de Cooperación 2026-2030 han comenzado, impulsadas por el Gobierno de La Rioja en conjunto con UNICEF Argentina. Este esfuerzo busca enfocarse en dos áreas fundamentales: la salud mental y la creación de entornos alimentarios saludables para la infancia y adolescencia.

El Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social lidera esta iniciativa, que se deriva de un convenio firmado en julio. Durante el encuentro, el ministro Alfredo Menem enfatizó la relevancia de la prevención y el bienestar psicosocial, mientras que la vicegobernadora Teresita Madera destacó la importancia de la participación activa de las familias y la necesidad de mantener la inversión en equipos técnicos interdisciplinarios.

Este trabajo intersectorial busca optimizar recursos y fortalecer el acompañamiento territorial, asegurando un enfoque integral para abordar las necesidades de los jóvenes en la provincia.

Etiquetas: la rioja unicef argentina plan de cooperación salud mental infancia desarrollo social
TL;DR

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