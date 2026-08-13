Hermano mayor busca ayuda tras intoxicación por bracero en La Rioja capital

Dos jóvenes sufrieron intoxicación por monóxido de carbono en el barrio Eduardo Menem al utilizar un bracero en un espacio cerrado. Las autoridades instan a extremar precauciones en el uso de calefacción.

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Un incidente alarmante ocurrió en el barrio Eduardo Menem de la capital provincial, donde un niño de 9 años y su hermana de 21 sufrieron intoxicación por monóxido de carbono al utilizar un bracero en un ambiente cerrado. La situación se presentó cuando los jóvenes ingresaron a una habitación sin el permiso de su madre, generando una peligrosa acumulación de gas por el cierre de la puerta.

La emergencia se hizo evidente cuando el niño comenzó a vomitar y a quejarse de un fuerte dolor de cabeza, mientras que su hermana se desmayó. Afortunadamente, cuando la Policía de la Provincia llegó al lugar, ambos se encontraban conscientes. Una ambulancia de la Base 02, liderada por la Dra. Liz Silva, evaluó a los afectados y determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.

Las autoridades instan a la población a tener precaución con el uso de braceros, estufas y calefactores, recordando la importancia de mantener una buena ventilación y apagar los artefactos de combustión antes de dormir. Además, se aconseja estar alerta a síntomas de intoxicación como mareos y náuseas.