Jueves, 13 de Agosto 2026
Economía

Bonos "Chachos": una nueva herramienta para la reactivación económica en La Rioja

Los Bonos de Cancelación de Deudas (Chachos) se incorporan al circuito económico de La Rioja, facilitando el pago de impuestos y servicios provinciales, y fomentando el consumo local. Su paridad con el peso argentino asegura su utilización en comercios adheridos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Bonos "Chachos": una nueva herramienta para la reactivación económica en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno provincial ha implementado los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE), conocidos como “Chachos”, con el fin de reactivar la economía de La Rioja. Estos bonos, creados por el Decreto 1110/2026, buscan valorizar el trabajo de quienes prestan servicios estatales y fomentar el consumo en la región.

Los Chachos están disponibles en denominaciones de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos, manteniendo una paridad de uno a uno con el peso argentino. Este mecanismo permite su utilización en comercios locales para el pago de impuestos, tasas y servicios provinciales, como EDELAR y Aguas Riojanas.

Es importante destacar que los Chachos no pueden ser cambiados por pesos en los lugares de rescate, lo que limita su uso a las compras dentro de La Rioja. Además, los comercios que aceptan estos bonos deben entregar el vuelto en pesos o Chachos, según su disponibilidad. Este sistema busca asegurar que los Chachos se utilicen para fomentar el consumo local y contribuir a la reactivación económica provincial.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación economía gobierno provincial Chachos reactivación económica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5381 articles →

Artículos relacionados

Aumento en tarifas de taxis y remises: impacto en el bolsillo de los riojanos

Juan Keulian plantea la necesidad de valorar los Chachos en su monto original

Desempleo en La Rioja: UTHGRA despide a 9 empleados del Hotel Avant

Cierre de la SAU Colonia Cunícola: impacto en la producción rural de La Rioja

Debilidades del proyecto del BCRA generan preocupación en el sector financiero nacional

La corrida cambiaria supera las expectativas: ¿qué proyecciones hay para el futuro?

La inflación en CABA marca un nuevo récord y preocupa a los economistas nacionales

Dólar en alza: la cotización del viernes 7 de agosto sorprende a los analistas

Empresarios advierten sobre la incertidumbre económica: dólar e inflación en el horizonte
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar