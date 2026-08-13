Bonos "Chachos": una nueva herramienta para la reactivación económica en La Rioja

Los Bonos de Cancelación de Deudas (Chachos) se incorporan al circuito económico de La Rioja, facilitando el pago de impuestos y servicios provinciales, y fomentando el consumo local. Su paridad con el peso argentino asegura su utilización en comercios adheridos.

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El Gobierno provincial ha implementado los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE), conocidos como “Chachos”, con el fin de reactivar la economía de La Rioja. Estos bonos, creados por el Decreto 1110/2026, buscan valorizar el trabajo de quienes prestan servicios estatales y fomentar el consumo en la región.

Los Chachos están disponibles en denominaciones de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos, manteniendo una paridad de uno a uno con el peso argentino. Este mecanismo permite su utilización en comercios locales para el pago de impuestos, tasas y servicios provinciales, como EDELAR y Aguas Riojanas.

Es importante destacar que los Chachos no pueden ser cambiados por pesos en los lugares de rescate, lo que limita su uso a las compras dentro de La Rioja. Además, los comercios que aceptan estos bonos deben entregar el vuelto en pesos o Chachos, según su disponibilidad. Este sistema busca asegurar que los Chachos se utilicen para fomentar el consumo local y contribuir a la reactivación económica provincial.