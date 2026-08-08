Domingo, 9 de Agosto 2026
Economía

Desempleo en La Rioja: UTHGRA despide a 9 empleados del Hotel Avant

UTHGRA La Rioja alertó sobre la crisis en el sector hotelero, con 130 despidos en meses recientes, destacando el impacto en más de un centenar de familias afectadas.

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Desempleo en La Rioja: UTHGRA despide a 9 empleados del Hotel Avant
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La Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) seccional La Rioja alertó sobre la crisis que enfrenta el sector, evidenciada por el despido de nueve trabajadores del Hotel Avant, sumando un total de 130 cesantías en los últimos meses a nivel provincial. El secretario general del gremio, Luis Cuello, expresó su preocupación por la situación, señalando que los despidos se justifican con una supuesta baja en el trabajo, aunque él argumenta que el hotel ha tenido un buen desempeño recientemente.

Cuello denunció que la situación laboral es grave, con despidos que afectan tanto a personal registrado como a trabajadores en la informalidad. El conflicto no se limita a estos despidos, ya que el Hotel Avant tiene un historial de incumplimientos, incluyendo atrasos salariales y deudas con la obra social y el sindicato, acumulando una deuda de un año y medio.

Desde UTHGRA, se destacó que la crisis en el hotel se inscribe dentro de una problemática más amplia que afecta a la hotelería y gastronomía en La Rioja, con un impacto social significativo para más de un centenar de familias que dependen de estos empleos en un contexto económico adverso.

Etiquetas: la rioja uthgra despidos hotelería crisis económica trabajo informal
TL;DR

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