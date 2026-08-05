Impacto de las decisiones económicas en el futuro financiero de Argentina

BAE Negocios celebra casi tres décadas de análisis económico en Argentina, destacando hitos clave desde la Convertibilidad hasta la crisis de 2001. Este repaso revela cómo cada cambio impactó en la economía, el empleo y las finanzas públicas.

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Desde su fundación en 1997, BAE Negocios ha documentado los cambios significativos en la economía argentina, abordando temas como el impacto en la producción, el empleo y el poder adquisitivo. Este aniversario representa una oportunidad para recordar hechos económicos clave que han influido en las decisiones gubernamentales y políticas públicas a lo largo de los años.

Entre los hitos mencionados, se destaca el colapso de 2001, que marcó el fin de la Convertibilidad y provocó un estallido social. La restricción a la extracción de depósitos, conocida como el corralito, aceleró la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa, quien renunció en diciembre de ese año. A partir de 2002, el país enfrentó una nueva realidad económica bajo la administración de Néstor Kirchner.

La evolución de la economía argentina ha estado marcada por la transición de la estabilidad cambiaria hacia el endeudamiento con el FMI, así como por la alternancia entre controles cambiarios y liberalización del mercado. Estos procesos han afectado la vida cotidiana de los argentinos y continúan siendo objeto de análisis y reflexión.