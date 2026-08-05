Cierre de una curtiembre en Chilecito: impacto en la industria y el empleo local

La quiebra de una curtidora en Chilecito impacta severamente el sector industrial local, generando incertidumbre laboral y la necesidad de medidas urgentes para proteger empleos.

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La quiebra de una importante empresa curtidora en el departamento de Chilecito ha generado preocupación en el sector industrial y económico de la región. La decisión fue tomada por la Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial tras un reclamo de una entidad bancaria por incumplimiento de obligaciones financieras en moneda extranjera y cesación de pagos de la firma.

El tribunal implementó medidas cautelares, incluyendo la inhibición general de bienes de la compañía, lo que prohíbe cualquier operación económica y comercial. También se ordenó el desapoderamiento inmediato de todos los bienes de la planta y se intimó a los directivos para la entrega formal de documentación contable en un plazo establecido.

La situación afecta a los trabajadores vinculados a la firma, quienes se encuentran en incertidumbre ante la posible pérdida de sus empleos. Este hecho subraya la necesidad de políticas que promuevan la sostenibilidad y el desarrollo industrial en la región. A medida que se avance en este contexto, se espera que las autoridades locales y provinciales implementen acciones para mitigar el impacto de esta quiebra en la comunidad.