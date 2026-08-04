La pobreza en Argentina repunta y afecta a millones, alcanzando el 30% de la población

La pobreza en Argentina ha aumentado al 30% en el primer trimestre de 2026, con proyecciones de un deterioro mayor debido a la caída del poder adquisitivo y empleo precario.

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La pobreza en Argentina ha registrado un aumento, alcanzando un 30% en el primer trimestre de 2026. Este incremento se produce tras un periodo de mejora social que ha perdido impulso, afectando a un número significativo de hogares.

Los datos proporcionados por INDEC revelan que la indigencia también ha aumentado, lo que indica un deterioro en las condiciones de vida de la población. Las proyecciones privadas sugieren que esta tendencia podría continuar, impulsada por la caída del poder adquisitivo, el aumento de tarifas y la situación de empleo precario.