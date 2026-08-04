Martes, 4 de Agosto 2026
Policiales

Hombre procesado por amenazas en La Rioja: un caso que resalta la violencia de género

El Juzgado de Violencia de Género procesó a un hombre de 44 años por amenazas y lesiones leves en un contexto de violencia de género. La jueza consideró suficientes las pruebas, aunque permitió que continúe en libertad.

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El Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N.º 2 ha dictado el procesamiento de un hombre de 44 años, acusado de amenazas y lesiones leves en un contexto de violencia de género. La decisión fue tomada por la jueza Dra. Gisela Flamini tras analizar los elementos presentados durante la instrucción, que surgieron a partir de la denuncia de la víctima.

La denunciante relató múltiples episodios de violencia física y psicológica, respaldados por informes médicos y psicológicos, así como su testimonio. La mujer expresó que aún teme por su seguridad, a pesar del avance del proceso. Los informes técnicos sugieren que existe un contexto de violencia de género prolongada, con altos niveles de riesgo.

Aunque se ha decidido procesar al acusado, este continuará el proceso en libertad, dado que no se han verificado circunstancias que justifiquen su prisión preventiva. Además, se ha dispuesto un embargo sobre sus bienes para asegurar posibles responsabilidades económicas relacionadas con el caso. Esta resolución es provisional y no constituye una sentencia definitiva sobre la culpabilidad del imputado, destacando la complejidad del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género.

Etiquetas: la rioja violencia de género juzgado de violencia procesamiento derechos de las mujeres justicia
TL;DR

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