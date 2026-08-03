Lunes, 3 de Agosto 2026
Policiales

Accidente en Ruta Nacional N° 38 deja dos heridos y complica el tránsito en la zona

Un accidente de moto en la Ruta Nacional N° 38 dejó a dos heridos, uno con traumatismo de cráneo. Bomberos y ambulancias respondieron rápidamente. Se investiga el motivo del siniestro.

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Redacción Equipo Editorial
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Un accidente de tránsito ocurrido este lunes a las 05.25 horas dejó a dos personas con lesiones tras perder el control de su motocicleta en la Ruta Nacional N° 38, cerca del boliche Jeyci. La moto implicada, una Zanella RX 200 de color negro, era conducida por un hombre cuyos datos aún no se han confirmado, acompañado por una mujer identificada como Arce, de 56 años.

El incidente se produjo cuando la motocicleta cayó sobre la cinta asfáltica por razones que se están investigando. En respuesta al siniestro, el personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegó rápidamente al lugar para asegurar la escena y prestar asistencia primaria a los heridos. Posteriormente, una ambulancia del DEM 107 trasladó a los afectados al hospital local para atención médica más especializada.

El parte médico inicial indica que el conductor sufrió un traumatismo de cráneo y facial, con pérdida de conocimiento, mientras que la acompañante presentó un traumatismo en la cadera. También intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia en el operativo de emergencia.

Etiquetas: la rioja ruta 38 accidente de tránsito bomberos voluntarios salud policía provincial
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