Tragedia en Ruta 192: siete personas pierden la vida en un violento accidente

Siete personas, incluidos tres menores, fallecieron en un choque entre un automóvil y un camión en la Ruta Provincial 192. La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo.

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Siete personas perdieron la vida, entre ellas tres menores, en un trágico accidente ocurrido en la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 122. El siniestro involucró un camión Mercedes Benz, que colisionó frontalmente con un Chevrolet Chevette que transportaba a ocho ocupantes. Este último vehículo quedó devastado tras el impacto, resultando en la muerte de siete de sus pasajeros.

El único sobreviviente del Chevrolet, Ignacio Sobot, de 21 años, fue trasladado de urgencia a un hospital con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones. Las víctimas fatales incluyen a Emiliano Moreira, Tamara Alverneque, y los menores Milagros, Josefina y Martín Moreira, cuyas edades oscilan entre 10 y 35 años.

El conductor del camión, Juan Bautista Rodríguez, y su acompañante, Mariano Humberto Sandi, resultaron ilesos y permanecieron en el lugar para colaborar con las autoridades. La investigación está a cargo del fiscal Matías Nogueira, quien ha calificado el evento como homicidio culposo y ha ordenado la realización de autopsias y pericias accidentológicas para esclarecer las causas del choque.