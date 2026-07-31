Marcha pacífica en Plaza 25 de Mayo por derechos de detenidos este viernes 31

Familiares y amigos de Sofía y Gabriel organizan una movilización el 31 de julio a las 18:30 en la Plaza 25 de Mayo para exigir su libertad y visibilizar su situación judicial. Se espera amplia participación de la comunidad en esta manifestación pacífica.

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La Plaza 25 de Mayo será el escenario de una movilización pacífica el próximo viernes 31 de julio a las 18:30, donde familiares, amigos y vecinos de Sofía y Gabriel, detenidos en la investigación por la muerte de Ilda Goyochea, exigirán la libertad de ambos. La manifestación busca visibilizar la situación judicial de los imputados y generar un espacio de diálogo en la comunidad.

Los organizadores esperan una amplia participación de diversos sectores que apoyan la causa, destacando la importancia de la cobertura mediática para amplificar el mensaje. Este tipo de acciones ha demostrado ser efectivas en la creación de conciencia sobre problemáticas judiciales similares.

La elección de la Plaza 25 de Mayo, un lugar emblemático para la ciudad, simboliza el reclamo de derechos y la búsqueda de justicia, reflejando el creciente interés de la sociedad por el caso de Sofía y Gabriel. Con el acercamiento de la fecha, las actividades de difusión y organización se intensifican, fomentando la solidaridad entre los asistentes.

Este evento no solo pretende expresar un reclamo, sino también fortalecer lazos comunitarios en un contexto donde los derechos humanos y las políticas de justicia son temas de creciente debate en Argentina.