Rescate en Valle Fértil: confirma hallazgo de cuerpos tras trágico accidente aéreo

Los cuerpos de siete tripulantes fallecidos en un accidente aéreo en San Juan fueron recuperados en un operativo complejo. Las investigaciones apuntan a causas climáticas como posibles responsables del siniestro.

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Los cuerpos de los siete tripulantes que perdieron la vida en un accidente de helicóptero en Valle Fértil, San Juan, han sido recuperados y se ha iniciado su traslado hacia las morgues para realizar las pericias pertinentes. El operativo, que comenzó en las primeras horas de este jueves, fue llevado a cabo por el Gobierno de San Juan y diversas autoridades, incluidas la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal Federal.

El rescate fue complejo debido a las difíciles condiciones del terreno en la zona del siniestro. Una vez retirados de la aeronave, los cuerpos se trasladaron en vehículos Unimog de la Gendarmería Nacional hacia las morgues situadas en el acceso al Parque Provincial Ischigualasto, antes de ser dirigidos a la ciudad de San Juan.

Las víctimas han sido identificadas y entre ellas se encuentran altos funcionarios como el director de Protección Civil de San Juan y el subjefe de la Policía provincial. Aún no se ha establecido una hipótesis concluyente sobre las causas del accidente, aunque se investiga la posible influencia de la neblina y la llovizna en el control del helicóptero. Este lamentable suceso ha generado conmoción en la comunidad, que aguarda más información sobre lo sucedido.

Las autoridades continúan investigando el accidente, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y proporcionar apoyo a las familias afectadas. Se espera que estas indagaciones conduzcan a la implementación de medidas que garanticen la seguridad en el transporte aéreo en el futuro.