Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

Homenaje a Angelelli: La diputada Pedrali resalta su legado en La Rioja

La Rioja conmemora el 50° aniversario del asesinato de Monseñor Angelelli con actividades de memoria histórica. Se espera una gran convocatoria con diputados y un corte simbólico a las 15:00 hs.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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A medio siglo del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli y sus compañeros mártires, la jornada conmemorativa en La Rioja reunió a numerosos asistentes en la Ermita de El Pastor, Punta de los Llanos. La diputada nacional Gabriela Pedrali resaltó la gran convocatoria y la relevancia del mensaje del obispo, destacando la participación de diputados de diferentes provincias en el evento.

Las actividades incluyen un almuerzo comunitario y un corte simbólico de ruta a las 15:00 hs, como forma de manifestar reclamos por justicia y memoria. La jornada concluirá con un fogón cultural que busca mantener viva la memoria de quienes lucharon por la justicia social.

Pedrali enfatizó la importancia histórica de la persecución a la Iglesia durante la última dictadura cívico-militar y el legado de Angelelli, que trasciende lo local. Aunque afirmó que el evento no busca mezclar lo político con el recuerdo, mencionó la preocupación por el futuro de Argentina y la necesidad de construir un camino hacia un futuro más justo.

Etiquetas: la rioja homenaje a angelelli conmemoración justicia social memoria histórica diputados nacionales
TL;DR

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