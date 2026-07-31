Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

Propuestas de obras en Famatina buscan garantizar el acceso al agua para todos los vecinos

El Gobierno de La Rioja, junto al Municipio de Famatina, proyecta nuevas obras para mejorar el acceso al agua potable. Se prevé la entubación en Bajo Carrizal y un nexo en el río Amarillo, apuntando a optimizar la infraestructura hídrica y responder a la creciente demanda.

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Propuestas de obras en Famatina buscan garantizar el acceso al agua para todos los vecinos
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El acceso al agua potable en el departamento de Famatina se verá fortalecido con nuevas obras que está planificando el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Agua y Energía. En una reunión entre el ministro Adolfo Scaglioni y la intendenta Adriana Olima, se discutieron intervenciones estratégicas para ampliar la capacidad del sistema de distribución de agua.

Entre los proyectos se incluye la entubación de una perforación en Bajo Carrizal, que sumará una nueva fuente de abastecimiento. También se planea un nexo en la margen izquierda del río Amarillo para mejorar la presión de la red y aumentar el caudal disponible. Otra de las obras evaluadas es la construcción de un nexo hacia el acueducto de Chañarmuyo, que reforzará el abastecimiento de agua.

Estos avances son fundamentales en un contexto donde el acceso al agua es un derecho esencial. El Gobierno provincial está comprometido con la ejecución de estas obras para responder a la creciente demanda de agua potable, asegurando que todos los vecinos cuenten con este recurso vital.

Etiquetas: la rioja famatina obras públicas infraestructura hídrica acceso al agua gobierno provincial
TL;DR

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