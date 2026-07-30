Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

Más de 40 cursos gratuitos en tecnología para impulsar el aprendizaje en La Rioja

El Gobierno de La Rioja lanza más de 40 cursos gratuitos y virtuales en tecnología y economía del conocimiento, sin cupos y sin evaluación. Inscripciones abiertas en polocyt.com.ar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Polo Tecnológico del Gobierno de La Rioja ha lanzado una nueva propuesta de capacitación que se desarrollará en colaboración con Club ArgenTEC. Esta iniciativa ofrece más de 40 trayectos formativos gratuitos y de acceso libre, destinados a quienes buscan adquirir conocimientos en la economía del conocimiento.

Los cursos son completamente asincrónicos, permitiendo a los participantes realizarlos a su propio ritmo y desde cualquier lugar. No hay limitaciones de cupo, lo que facilita la inscripción a todas las personas interesadas. Con una duración de más de 30 horas, los contenidos abarcan desde la introducción a la tecnología hasta la actualización de habilidades para el desarrollo profesional.

Entre las temáticas que se imparten se incluyen inteligencia artificial, ciberseguridad, programación en diversos lenguajes, marketing digital, y más. Aunque no se otorgan certificaciones, el acceso a estos recursos busca potenciar las competencias digitales de la comunidad.

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar en el sitio web del Polo Tecnológico, polocyt.com.ar, accediendo a la sección «Nuestros Programas» y seleccionando el banner «ArgenTEC» para comenzar a cursar de manera inmediata.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial capacitación economía del conocimiento tecnología club argentec
TL;DR

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