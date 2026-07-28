Brizuela y Doria lidera acciones de emergencia ante incendio en Guanchín

El incendio forestal en Guanchín moviliza a autoridades de Chilecito, quienes apoyan a bomberos y brigadistas en la lucha contra las llamas. Se pide calma a la población y se refuerzan las medidas de seguridad.

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En medio de la emergencia provocada por un incendio forestal en la zona de Guanchín, el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, supervisó las labores de extinción y brindó apoyo a los equipos de emergencia. Durante su visita, estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Dr. Ramón Carrizo, y el secretario de Producción, Oscar Soteras.

Las autoridades conversaron con bomberos voluntarios y brigadistas que están trabajando arduamente para combatir las llamas en el área serrana. Se destacó la importancia de la coordinación logística y la asistencia necesaria para el personal involucrado en esta labor crítica. Desde el municipio, se reafirmó el apoyo a las acciones destinadas a controlar la situación y proteger a la comunidad.

Brizuela y Doria enfatizó la necesidad de colaboración entre distintos sectores para enfrentar esta crisis. Se ha pedido a la población que mantenga la calma y siga las recomendaciones de seguridad de los organismos competentes. La vigilancia en Guanchín se mantendrá, y se espera que las condiciones climáticas no obstaculicen los esfuerzos de control del fuego.