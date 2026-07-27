Martes, 28 de Julio 2026
La Rioja

Incendio en Sañogasta: la comunidad se une para combatir las llamas y proteger el entorno

Un incendio forestal en Las Chúcaras, Sañogasta, avanza en tres frentes, amenazando fauna, flora e infraestructura rural. Equipos de emergencia trabajan contrarreloj para contener el avance del fuego.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Este lunes, un incendio forestal en el paraje Las Chúcaras, localidad de Sañogasta en el departamento Chilecito, ha generado gran alarma en la comunidad y las autoridades. Las llamas se propagan en tres frentes, amenazando la infraestructura rural y la fauna local.

El primer foco avanza hacia la zona del Río Amarillo, lo que podría impactar gravemente el ecosistema. El segundo foco se encuentra cerca de un galpón rural, incrementando la preocupación por posibles daños materiales. Por último, el tercer foco se expande desde áreas bajas hacia zonas más altas, complicando las labores de contención debido a la geografía del terreno.

El alerta fue dado por un vecino, lo que llevó a la activación de un operativo de emergencia con la participación de los Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta, junto con personal de Defensa Civil y equipos de la Secretaría de Ambiente. La situación sigue siendo crítica y se están considerando diversas opciones para controlar el avance del fuego y proteger el entorno natural.

Las condiciones climáticas, junto a la sequedad del terreno, favorecen la propagación del incendio, convirtiendo esta situación en un desafío significativo para los equipos de emergencia. La colaboración de los vecinos es crucial tanto para la detección de focos de incendio como para la prevención de futuros siniestros.

Etiquetas: chilecito sañogasta incendio forestal bomberos voluntarios emergencia medio ambiente
TL;DR

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