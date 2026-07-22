Jubilados y ATE protestan por medicamentos y haberes frente a ANSES en La Rioja

Este miércoles 22 de julio, a partir de las 10:00 hs, se llevará a cabo una masiva concentración frente a las oficinas de ANSES La Rioja en Pelagio B. Luna 505. La movilización, convocada por ATE Nacional, tiene como objetivo fundamental visibilizar la crítica situación que enfrentan los jubilados debido a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.
La jornada incluirá reclamos por un aumento de emergencia para las jubilaciones, buscando frenar el impacto de la inflación que afecta a millones de argentinos. También se demandará la restitución de la cobertura total de PAMI en medicamentos esenciales y la defensa de la moratoria previsional, asegurando el derecho a jubilarse independientemente de la situación laboral previa.
Esta movilización en La Rioja se suma a otras acciones en el país, uniendo a gremios estatales y organizaciones de jubilados en la defensa de una vejez digna. Se espera una gran participación ciudadana, que busca generar presión sobre las autoridades para atender sus demandas, reflejando un creciente descontento social hacia las políticas de jubilación y bienestar en Argentina.