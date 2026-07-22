Miércoles, 22 de Julio 2026
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Accidente en barrio Luis Vernet: dos heridos graves tras choque entre camioneta y moto

Una colisión en el barrio Luis Vernet dejó dos heridos que fueron hospitalizados. Una camioneta y una moto chocaron anoche, causando lesiones graves a los ocupantes de la motocicleta.

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Una colisión en el barrio Luis Vernet dejó a dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital. El incidente se registró alrededor de las 22:20 horas en la intersección de las calles Apóstol San José y Apóstol Santiago el Menor.

El accidente ocurrió cuando una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Pablo Martín Castillo de 43 años, chocó contra una motocicleta Honda XR 150 cc que llevaba a Mateos Villacorta y Milagros Pérez Gómez, ambos de 23 años. Tras el fuerte impacto, los ocupantes de la moto cayeron al asfalto.

Los heridos fueron evaluados por personal de emergencias en el lugar. Milagros Pérez Gómez sufrió un traumatismo en la pierna derecha con posible fractura, además de escoriaciones, mientras que Mateos Villacorta presentó traumatismos en el brazo izquierdo y escoriaciones en las manos. Castillo, el conductor de la camioneta, resultó ileso.

Ambos heridos recibieron atención inicial antes de ser trasladados por el Servicio de Emergencias Médicas DEM 107 al nosocomio local para una evaluación más exhaustiva. En el operativo participaron efectivos de la Policía de la Provincia y dotaciones de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito barrio luis vernet emergencias policía provincial bomberos voluntarios
TL;DR

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