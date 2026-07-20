Martes, 21 de Julio 2026
Policiales

Pelea a cuchillo en La Rioja: un herido y un detenido por el violento enfrentamiento

Un hombre de 27 años fue detenido en el barrio El Sembrador tras atacar a su acompañante con un cuchillo durante una discusión. La víctima sufrió cortes en la cara, pero sus heridas no son graves. La Policía actuó rápidamente y secuestró el arma utilizada.

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Un hombre de 34 años resultó herido tras una discusión en el barrio El Sembrador durante la mañana del domingo. El incidente ocurrió cerca de las 11 en la intersección de las calles Agüero Vera y Tudcum, donde la víctima solicitó a su acompañante de 27 años que abandonara su hogar debido a su conducta agresiva.

La petición desató una fuerte pelea, durante la cual el agresor utilizó un cuchillo tipo “sierrita” para atacar a su compañero, causándole un corte en la nariz y una lesión en el cuero cabelludo. La Policía llegó al lugar y encontró al herido ensangrentado, mientras el atacante intentaba escapar. Los efectivos lograron detenerlo y confiscar el arma utilizada.

El personal de emergencias médicas atendió a la víctima, quien no necesitó ser trasladado al Hospital Enrique Vera Barros debido a que las lesiones no eran graves. El agresor fue llevado a la Alcaidía Policial, donde se encuentra detenido por el delito de lesiones leves, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Etiquetas: la rioja barrio el sembrador violencia policía lesiones episodio delictivo
TL;DR

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