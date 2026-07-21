Detenido por exhibicionismo en la Terminal de Chepes: dos niñas fueron testigos

Un grave incidente tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus de Chepes este sábado, donde un hombre de 85 años fue demorado tras ser acusado de exhibicionismo frente a dos niñas. La alarma fue dada por una mujer que se encontraba en la sala de espera con sus hijas, de 8 y 10 años, quienes fueron testigos de los actos de connotación sexual del sospechoso.
Los efectivos de la Policía, que realizaban tareas en el destacamento de la terminal, respondieron rápidamente a la denuncia y localizaron al acusado a pocos metros del lugar. Tras ser demorado, el hombre fue trasladado a una dependencia policial.
Un examen médico posterior determinó que no podía permanecer en la comisaría debido a su estado de salud. En consecuencia, fue entregado a un familiar. La causa está siendo investigada por la Justicia, que examina las circunstancias del hecho.