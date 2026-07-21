Martes, 21 de Julio 2026
Policiales

Detenido por exhibicionismo en la Terminal de Chepes: dos niñas fueron testigos

Un hombre de 85 años fue demorado en la Terminal de Ómnibus de Chepes tras ser acusado de exhibicionismo frente a dos niñas. La Justicia investiga el caso.

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Redacción Equipo Editorial
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Un grave incidente tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus de Chepes este sábado, donde un hombre de 85 años fue demorado tras ser acusado de exhibicionismo frente a dos niñas. La alarma fue dada por una mujer que se encontraba en la sala de espera con sus hijas, de 8 y 10 años, quienes fueron testigos de los actos de connotación sexual del sospechoso.

Los efectivos de la Policía, que realizaban tareas en el destacamento de la terminal, respondieron rápidamente a la denuncia y localizaron al acusado a pocos metros del lugar. Tras ser demorado, el hombre fue trasladado a una dependencia policial.

Un examen médico posterior determinó que no podía permanecer en la comisaría debido a su estado de salud. En consecuencia, fue entregado a un familiar. La causa está siendo investigada por la Justicia, que examina las circunstancias del hecho.

Etiquetas: chepes policiales exhibicionismo denuncia justicia
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