Viernes, 17 de Julio 2026
Policiales

Refuerzo de seguridad en La Rioja para garantizar la paz durante la final del Mundial

La seguridad en La Rioja se reforzará antes de la final del Mundial, tras la inesperada afluencia de 30.000 personas en los festejos anteriores. Se implementará un dispositivo especial para garantizar el orden y la fluidez del tránsito, evitando congestiones.

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El dispositivo de seguridad para los festejos de la final del Mundial comenzará antes de lo previsto, buscando mejorar la circulación y evitar inconvenientes tras las celebraciones masivas de la semifinal. El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, informó que se espera un gran número de asistentes, similar a las aproximadamente 30.000 personas que participaron en la fiesta del miércoles, superando las expectativas del Gobierno provincial.

La experiencia de las celebraciones anteriores ha llevado a ajustar el operativo de seguridad. Zárate destacó que este año el despliegue comenzará con antelación para evitar congestiones en el centro de la ciudad. Durante la semifinal, el flujo de personas y vehículos causó demoras, pero el balance fue positivo y las situaciones de tensión fueron controladas por la Policía.

De cara al próximo domingo, el ministro subrayó la importancia de contar con la cantidad adecuada de efectivos para garantizar un orden vehicular y fluidez en los accesos. Además, hizo un llamado a la responsabilidad de los asistentes, recomendando evitar el consumo de alcohol al volante y seguir las indicaciones de las fuerzas de seguridad para asegurar una celebración segura.

Etiquetas: la rioja seguridad operativo de seguridad festejos tránsito ministerio de seguridad
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