Lunes, 13 de Julio 2026
Policiales

Nicolás Quiroga arrestado en allanamientos: objetos robados recuperados en La Rioja

Un operativo policial en la ciudad de La Rioja resultó en la detención de Nicolás Quiroga, implicado en robo, y la recuperación de varios bienes robados, destacando la acción eficaz de las autoridades en la lucha contra la delincuencia. La búsqueda de otro sospechoso continúa.

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Nicolás Quiroga arrestado en allanamientos: objetos robados recuperados en La Rioja
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Un operativo policial en la zona norte de La Rioja resultó en la detención de un hombre y la recuperación de varios objetos robados. La acción fue ejecutada por personal de la Comisaría Quinta bajo órdenes de la jueza María Eugenia Torres. Los procedimientos se llevaron a cabo en cuatro viviendas, tres en el barrio Antártida III y una en Las Margaritas, comenzando a las 8:30.

Durante el primer allanamiento en calle Base Matienzo, fue arrestado Nicolás Adrián Quiroga, apodado “Nico Nico”, acusado de robo. En los domicilios inspeccionados se hallaron diversos bienes robados, incluyendo un colchón de dos plazas, una amoladora, una pava eléctrica, un termotanque de 106 litros y un cañizo grande. Este hallazgo demuestra la efectividad de las fuerzas policiales en la lucha contra el delito.

Además, la Policía busca a Agustín Cáceres, conocido como “Tin Tin”, quien está involucrado en la misma investigación por estelionato. No fue localizado en los allanamientos, lo que sugiere que podría estar evadiendo la acción de la Justicia. Tras el operativo, Quiroga fue trasladado a la alcaidía policial, quedando a disposición de los tribunales.

Etiquetas: la rioja policía detención robo estelionato justicia
TL;DR

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