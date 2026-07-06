Pelea en barrio Aguadita de Vargas termina con dos jóvenes heridos de gravedad

Una pelea en Aguadita de Vargas dejó dos jóvenes heridos con arma blanca y generó preocupación entre los vecinos, quienes piden más seguridad y prevención de la violencia.

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Durante la madrugada del 4 de julio, se registró una violenta pelea en el barrio Aguadita de Vargas, que dejó a dos jóvenes heridos con arma blanca. El incidente ocurrió alrededor de las 5:15 en la intersección de Río Algarrobos y Río Retamal, lo que llevó a la intervención de la Comisaría Segunda tras un llamado de emergencia.

Uno de los heridos fue encontrado tendido en la calle, afirmando que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda cercana cuando surgió la pelea. Resultó herido en el abdomen por un corte de arma blanca. El segundo joven, que intentó intervenir para detener la confrontación, sufrió un corte en el glúteo derecho. Ambos fueron trasladados al hospital por el servicio de emergencias médicas para recibir atención adecuada.

La situación ha generado inquietud entre los vecinos, quienes piden una mayor presencia policial para evitar futuros incidentes. La Policía está llevando a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades. Los ciudadanos sugieren la necesidad de implementar programas de mediación y prevención de violencia, especialmente en contextos donde se consumen bebidas alcohólicas, con la esperanza de mejorar la seguridad en el barrio.