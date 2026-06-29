Agresión familiar en barrio Dorado Sur: joven prófugo tras atacar a su madre y abuela

Un joven agredió a su madre y abuela con un trozo de hierro en el barrio Dorado Sur, dejándolas heridas. El agresor, prófugo, es buscado por la policía. La violencia intrafamiliar es un tema crítico que requiere atención urgente.

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Un grave episodio de violencia intrafamiliar tuvo lugar en la madrugada de este lunes en el barrio Dorado Sur de la ciudad. Un joven, aparentemente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, atacó a su madre y abuela con un trozo de hierro tras una disputa económica, provocando lesiones severas en ambas.

El conflicto comenzó cuando el agresor exigió dinero de manera violenta. Durante un forcejeo con su padre, el joven arremetió contra las mujeres, golpeando a su madre de 46 años y a su abuela de 76, quienes sufrieron cortes profundos. Personal del Servicio de Emergencias 107 trasladó a las víctimas al Hospital Eleazar Herrera Motta, donde la abuela fue dada de alta tras recibir suturas, mientras que la madre permaneció internada para observación médica debido a fuertes dolores y mareos.

El atacante logró escapar del lugar y se encuentra prófugo. La Comisaría Segunda realiza un operativo de búsqueda en las áreas circundantes, aunque hasta el momento no ha podido dar con su paradero. Las autoridades judiciales han comenzado a intervenir en el caso, subrayando la necesidad de abordar la violencia intrafamiliar desde múltiples enfoques.