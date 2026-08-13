Jueves, 13 de Agosto 2026
La Rioja

Cierre de inscripciones para "Revolucioná tu Oficio": ¿qué deben saber los interesados?

Hasta el 21 de agosto, está abierta la inscripción a "Revolucioná tu Oficio", un programa que ofrece formación y financiamiento a trabajadores de oficios en La Rioja. Esta iniciativa, impulsada por Gabriela Pedrali y el Ministerio de Trabajo, busca fortalecer la capacidad productiva y apoyar el crecimiento de emprendimientos locales. Los interesados pueden inscribirse online y deben cumplir con ciertos requisitos.

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Hasta el 21 de agosto, está abierta la inscripción a Revolucioná tu Oficio, un programa dirigido a trabajadores de oficios en La Rioja. Esta iniciativa, impulsada por la diputada nacional Gabriela Pedrali, el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería y FOGAPLAR, busca ofrecer formación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar la capacidad productiva de los oficios.

El programa está diseñado para ayudar a quienes viven de su oficio a fortalecer su actividad mediante un esquema integral que incluye capacitación y acceso a financiamiento en condiciones accesibles. Para inscribirse, los interesados deben tener hasta 60 años, residir al menos cuatro años en la provincia y contar con experiencia mínima de un año en el oficio.

Las personas pueden registrarse online en el sitio oficial: larioja.gob.ar/revoluciona/revolucionaOficio.html. Además, se requiere que los postulantes no tengan antecedentes negativos en el sistema financiero formal y que cumplan con las instancias de capacitación. Para más información, se puede contactar al WhatsApp 3804-250441 o visitar la oficina en Paseo San Ignacio, Local 9, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Etiquetas: la rioja revoluciona tu oficio capacitación empleo gobierno provincial crecimiento económico
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