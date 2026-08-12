Alerta amarilla por frío extremo: precauciones necesarias en La Rioja

Alerta amarilla por frío extremo en La Rioja, afectando a Chamical y otros departamentos. Se prevén temperaturas peligrosas para grupos vulnerables. Se recomienda tomar precauciones.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla por bajas temperaturas extremas que afectarán especialmente al sudeste de la provincia. Los departamentos Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín están incluidos en esta advertencia.

Se anticipan temperaturas inferiores a los valores promedio habituales, lo que representa un riesgo particular para grupos vulnerables, como niños y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Se recomienda a la población tomar precauciones al exponerse a estas condiciones climáticas severas.

Las autoridades instan a los ciudadanos a mantenerse informados y seguir las recomendaciones de seguridad. Se sugiere que las personas en situación de riesgo busquen refugio en lugares cálidos y eviten permanecer al aire libre durante períodos prolongados. Además, es importante verificar el estado de la calefacción en los hogares y contar con ropa adecuada para enfrentar el frío.

La emisión de alertas busca prevenir accidentes y asegurar la seguridad de la comunidad. Se solicita a la población estar atenta a las actualizaciones de los organismos oficiales para actuar de manera efectiva ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas.