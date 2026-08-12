Miércoles, 12 de Agosto 2026
La Rioja

Alerta amarilla por frío extremo: precauciones necesarias en La Rioja

Alerta amarilla por frío extremo en La Rioja, afectando a Chamical y otros departamentos. Se prevén temperaturas peligrosas para grupos vulnerables. Se recomienda tomar precauciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 2 min de lectura
Alerta amarilla por frío extremo: precauciones necesarias en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla por bajas temperaturas extremas que afectarán especialmente al sudeste de la provincia. Los departamentos Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín están incluidos en esta advertencia.

Se anticipan temperaturas inferiores a los valores promedio habituales, lo que representa un riesgo particular para grupos vulnerables, como niños y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Se recomienda a la población tomar precauciones al exponerse a estas condiciones climáticas severas.

Las autoridades instan a los ciudadanos a mantenerse informados y seguir las recomendaciones de seguridad. Se sugiere que las personas en situación de riesgo busquen refugio en lugares cálidos y eviten permanecer al aire libre durante períodos prolongados. Además, es importante verificar el estado de la calefacción en los hogares y contar con ropa adecuada para enfrentar el frío.

La emisión de alertas busca prevenir accidentes y asegurar la seguridad de la comunidad. Se solicita a la población estar atenta a las actualizaciones de los organismos oficiales para actuar de manera efectiva ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas.

Etiquetas: la rioja chamical alerta amarilla bajas temperaturas emergencia seguridad pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5363 articles →

Artículos relacionados

Avances en la adjudicación de terrenos en Chilecito benefician a futuros propietarios

Estudiantes de La Rioja se benefician con el programa 'Ideas que Valen +' de Banco Rioja

Nuevas propuestas para salones de fiestas: el Concejo Deliberante en acción

Más de mil comercios de La Rioja se suman al bono "Chachos" para facilitar compras

El Polideportivo Carlos Saúl Menem de La Rioja brilla con nueva iluminación tras su inauguración

Los "Chachos" comenzarán a cobrarse el lunes 17: ¿qué deben saber los beneficiarios?

La Rioja destaca por su alta vulnerabilidad ante sismos en el país

La Iglesia en Vinchina: un pilar de apoyo para las juventudes según Madera

Comienza el pago de Chachos: vecinos de La Rioja se preparan para recibir asistencia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar