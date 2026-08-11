La Rioja destaca por su alta vulnerabilidad ante sismos en el país

La Rioja, junto a otras provincias, enfrenta un riesgo sísmico significativo que impacta la seguridad y la economía local, especialmente en vitivinicultura y minería. Es crucial implementar sistemas de alerta y fortalecer la infraestructura.

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La actividad sísmica en Argentina muestra una importante desigualdad, siendo las provincias del oeste y noroeste las más propensas a movimientos telúricos. En este contexto, La Rioja se incluye en el mapa de mayor exposición, junto a provincias como San Juan, Mendoza y Salta.

Salta destaca por su alta actividad sísmica, especialmente en la Puna y el sector occidental. Sin embargo, el riesgo sísmico también se extiende hacia las áreas de Valles en La Rioja. Es fundamental entender la diferencia entre peligrosidad sísmica, relacionada con la probabilidad e intensidad de los terremotos, y riesgo sísmico, que abarca factores como la infraestructura y la vulnerabilidad de la población.

Es crucial que las comunidades riojanas sean conscientes de estos factores y se preparen adecuadamente. Un sistema de alerta temprana y una infraestructura resistente son elementos clave ante la posibilidad de un sismo. La colaboración entre el Gobierno provincial y las instituciones es esencial para implementar estrategias efectivas que disminuyan el riesgo para la población.

Además, la actividad sísmica impacta no solo en la seguridad de los habitantes, sino también en la economía local, afectando sectores como la vitivinicultura y la minería. Por ello, se requiere de estudios continuos y de mantener a la población informada sobre los riesgos y las medidas preventivas a seguir.