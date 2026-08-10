Lunes, 10 de Agosto 2026
La Rioja

Solidaridad en acción: campaña en Chilecito para homenajear a Enzo Rubén Guevara

La familia de Enzo Rubén Guevara, fallecido en Chilecito, enfrenta altos costos fúnebres y lanza una colecta solidaria para cubrir gastos de traslado y cremación. Cualquier aporte es invaluable en este difícil momento.

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La comunidad de Chilecito se une en solidaridad tras el fallecimiento de Enzo Rubén Guevara, un joven de 25 años oriundo de Santa Cruz. Su familia enfrenta serias dificultades económicas para cubrir los costos del servicio fúnebre, lo que ha llevado al inicio de una colecta solidaria destinada a recaudar fondos para su traslado y cremación en Catamarca.

La colecta busca reunir los recursos necesarios para llevar a cabo el último adiós a Enzo, quien era muy querido por sus seres queridos. La familia ha expresado su agradecimiento por cualquier ayuda que puedan recibir, destacando que cada contribución, por menor que sea, representa un gran apoyo en este difícil momento.

A medida que la colecta avanza, la comunidad santacruceña ha comenzado a compartir recuerdos y anécdotas a través de redes sociales, mostrando su dolor y apoyo hacia la familia Guevara. Este esfuerzo también pone de manifiesto una problemática más amplia que enfrentan muchas familias en la región, quienes a menudo deben lidiar con gastos imprevistos.

La colecta se convierte en un símbolo de unidad frente a la adversidad, reflejando la solidaridad de una comunidad que se agrupa para ayudar a quienes más lo necesitan.

Etiquetas: chilecito enzo rubén guevara colecta solidaria gastos de traslado cremación comunidad
TL;DR

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