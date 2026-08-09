Domingo, 9 de Agosto 2026
La Rioja

Intensa labor de bomberos apaga cuatro incendios en La Rioja capital

El cuerpo de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja enfrentó cuatro incendios en la ciudad, todos extinguidos sin lesionados. Se insta a la comunidad a evitar quemas, especialmente en condiciones adversas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja tuvo que enfrentar una intensa jornada debido a cuatro incendios en diferentes sectores de la ciudad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales significativos.

El primer incidente ocurrió a las 10:23 en el estacionamiento del Hospital de Fátima, donde se trataba de la quema de restos de poda. Después de las tareas de control y enfriamiento, el fuego fue completamente extinguido. Posteriormente, a las 13:02, los bomberos intervinieron en el loteo San Andrés, donde un incendio de pastizales fue controlado y extinguido tras realizar perímetros de seguridad.

Más tarde, a las 15:23, se registró otro foco en la avenida del Bicentenario, entre la avenida René Favaloro y la calle Piscis, que también fue controlado. Finalmente, a las 15:55, se atendió un incendio en la calle Bartolomé Mitre, que fue neutralizado sin mayores complicaciones.

Ante la reiteración de estos incidentes, los bomberos hicieron un llamado a la comunidad para evitar la quema de pastizales y residuos, especialmente en días con condiciones climáticas adversas, ya que la vegetación seca y el viento pueden propagar rápidamente las llamas, poniendo en riesgo a las viviendas y a la seguridad de las personas.

Etiquetas: la rioja bomberos voluntarios incendios prevención seguridad ambiente
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