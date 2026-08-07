La Rioja rescata gatita en EPET Nº 1 y lanza campaña de adopción responsable

Un operativo de rescate exitoso permitió salvar a una gatita de 2 meses en el Colegio EPET N.º 1. Se busca un hogar permanente para ella. Contactos para adopción disponibles.

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El equipo de Emergencia Animal La Rioja realizó un exitoso operativo de rescate de un felino en el Colegio EPET N.º 1 este miércoles por la tarde. Junto a los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, lograron rescatar a una gatita de aproximadamente 2 meses sin lesiones, garantizando su buena salud.

Ahora, esta pequeña necesita un hogar permanente. Las organizaciones protectoras hacen un llamado a la comunidad para que se ofrezcan como adoptantes responsables, capaces de brindar el cuidado y amor que requiere un animal de su edad. Se enfatiza la importancia de encontrar un adoptante comprometido para asegurar su bienestar definitivo.

Quienes estén interesados en adoptar a la gatita o conozcan a alguien que desee hacerlo, pueden contactar a Emergencia Animal La Rioja mediante un mensaje en sus redes sociales o al teléfono +54 9 380 410-5634. Además, compartir estas publicaciones es una manera vital de ayudar a que más animales encuentren un hogar seguro.