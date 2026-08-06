Quintela promueve la integración cultural con la comunidad boliviana en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el cónsul de Bolivia y representantes de la colectividad boliviana en La Rioja para conmemorar el 201° aniversario de la independencia de Bolivia. Se discutieron acciones para fortalecer la cooperación y la integración de esta comunidad, que es una de las más numerosas en la provincia. Esta celebración destaca la importancia de los vínculos culturales y sociales entre ambos países.

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El gobernador Ricardo Quintela realizó un encuentro en Casa de Gobierno con el cónsul de Bolivia, Santos Rodríguez Laura, y representantes de la comunidad boliviana en la provincia, en el marco de las celebraciones por el 201° aniversario de la independencia de Bolivia. Durante el encuentro, se abordaron estrategias para fortalecer la cooperación y la integración de las familias bolivianas que residen en la región.

La reunión incluyó a referentes de distintos departamentos y autoridades del Ejecutivo provincial, quienes discutieron sobre el trabajo conjunto entre el gobierno y la colectividad. Quintela subrayó la importancia de conmemorar esta fecha significativa y reconoció la contribución de la comunidad boliviana a la vida local. “La comunidad boliviana es una de las más numerosas con residencia permanente en nuestra provincia”, afirmó el gobernador, destacando la necesidad de seguir fortaleciendo los lazos y el respeto por las tradiciones de cada pueblo.

Rodríguez Laura, por su parte, manifestó que este encuentro representa una oportunidad para profundizar los vínculos entre Argentina y Bolivia. “Espero que sea el primero de muchos para seguir trabajando en temas de interés común entre dos países hermanos”, declaró el cónsul, recordando los lazos históricos que unen a ambas naciones.