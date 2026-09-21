Efemérides del 21 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 21 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 21 de septiembre de 2026

1863 – en Madrid, el rey de España reconoce la independencia de la República Argentina (que esta proclamó 47 años antes, el 9 de julio de 1816).

– en Madrid, el rey de España reconoce la independencia de la República Argentina (que esta proclamó 47 años antes, el 9 de julio de 1816). 1884 – en la esquina de las calles Medrano y Rivadavia (en el porteño barrio de Almagro) se inaugura la tradicional confitería Las Violetas.

– en la esquina de las calles Medrano y Rivadavia (en el porteño barrio de Almagro) se inaugura la tradicional confitería Las Violetas. 1949 – en la ciudad de Salta (Argentina) sale el primer ejemplar del periódico El Tribuno.

– en la ciudad de Salta (Argentina) sale el primer ejemplar del periódico El Tribuno. 1953 – en Uruguay se funda el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela".

– en Uruguay se funda el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela". 1960 – en Santiago del Estero (Argentina) se crea la Universidad Católica de Santiago del Estero.

– en Santiago del Estero (Argentina) se crea la Universidad Católica de Santiago del Estero. 1961 – el argentino Antonio Abertondo nada el Canal de la Mancha en ambas direcciones (ida y vuelta) en un tiempo de 43 horas y 10 minutos.

– el argentino Antonio Abertondo nada el Canal de la Mancha en ambas direcciones (ida y vuelta) en un tiempo de 43 horas y 10 minutos. 1970 – en Argentina, la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse niega el permiso para la realización del Primer Festival de Música Joven a realizarse en la ciudad de Lobos (provincia de Buenos Aires).

– en Argentina, la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse niega el permiso para la realización del Primer Festival de Música Joven a realizarse en la ciudad de Lobos (provincia de Buenos Aires). 1979 – en Buenos Aires la dictadura cívico-militar argentina secuestraba a la guerrillera montonera Adriana Lesgart que sería víctima de homicidio en diciembre de 1980.

– en Buenos Aires la dictadura cívico-militar argentina secuestraba a la guerrillera montonera Adriana Lesgart que sería víctima de homicidio en diciembre de 1980. 1979 – en Chile se funda la comuna Hualaihué.

– en Chile se funda la comuna Hualaihué. 1979 – en Mendoza (Argentina) con rumbo a Los Andes (Chile) sale el último tren de pasajeros del Ferrocarril Trasandino.

💡 ¿Sabías que...? El 21 de septiembre de 1937, se estrenó en Londres la obra de teatro "Hampa" (en inglés, "The Wind and the Willows"), basada en el libro clásico de Kenneth Grahame. Esta obra se convirtió en un referente de la literatura infantil y ha sido adaptada en múltiples ocasiones en cine y teatro a lo largo de los años. Su mezcla de personajes antropomórficos con elementos de la naturaleza ha dejado una huella duradera en la cultura popular.

En el mundo: 21 de septiembre de 2026