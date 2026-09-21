Efemérides del 21 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 21 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 21 de septiembre de 2026
- 1863 – en Madrid, el rey de España reconoce la independencia de la República Argentina (que esta proclamó 47 años antes, el 9 de julio de 1816).
- 1884 – en la esquina de las calles Medrano y Rivadavia (en el porteño barrio de Almagro) se inaugura la tradicional confitería Las Violetas.
- 1949 – en la ciudad de Salta (Argentina) sale el primer ejemplar del periódico El Tribuno.
- 1953 – en Uruguay se funda el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela".
- 1960 – en Santiago del Estero (Argentina) se crea la Universidad Católica de Santiago del Estero.
- 1961 – el argentino Antonio Abertondo nada el Canal de la Mancha en ambas direcciones (ida y vuelta) en un tiempo de 43 horas y 10 minutos.
- 1970 – en Argentina, la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse niega el permiso para la realización del Primer Festival de Música Joven a realizarse en la ciudad de Lobos (provincia de Buenos Aires).
- 1979 – en Buenos Aires la dictadura cívico-militar argentina secuestraba a la guerrillera montonera Adriana Lesgart que sería víctima de homicidio en diciembre de 1980.
- 1979 – en Chile se funda la comuna Hualaihué.
- 1979 – en Mendoza (Argentina) con rumbo a Los Andes (Chile) sale el último tren de pasajeros del Ferrocarril Trasandino.
El 21 de septiembre de 1937, se estrenó en Londres la obra de teatro "Hampa" (en inglés, "The Wind and the Willows"), basada en el libro clásico de Kenneth Grahame. Esta obra se convirtió en un referente de la literatura infantil y ha sido adaptada en múltiples ocasiones en cine y teatro a lo largo de los años. Su mezcla de personajes antropomórficos con elementos de la naturaleza ha dejado una huella duradera en la cultura popular.
En el mundo: 21 de septiembre de 2026
- 672 – en la localidad vallisoletana de Gérticos, Wamba es elegido rey de los visigodos. La aldea es llamada Wamba en su honor.
- 1177 – en España, Alfonso VIII conquista Cuenca por la invasión islámica, tras el asedio de la localidad.
- 1248 – en la provincia de Sevilla, las huestes cristianas de Fernando III conquistan a los musulmanes la villa de Alcalá de Guadaíra.
- 1526 – Un grupo de españoles al mando de Bartolomé Ruiz fundan San Mateo.
- 1561 – la ciudad de Valladolid es arrasada por un incendio.
- 1676 – en Roma, Italia, es elegido papa Inocencio XI, quien logrará la alianza entre Polonia y el Sacro Imperio que salvará Viena de caer en manos otomanas en 1683. Es beato.
- 1697 – en Ryswick se firma el fin de la Guerra de la Liga de Augsburgo iniciada en 1690, mediante la que se pretendía hacer retroceder a Francia a las fronteras de los tratados de Westfalia y los Pirineos, sin que Luis XIV sufra pérdidas onerosas.
- 1706 – las tropas borbónicas, gracias a su victoria en el combate del Albujón durante la guerra de sucesión española, aíslan el núcleo austracista de Cartagena.
- 1721 – en Cuba, los dominicos fundan la Universidad de La Habana ocupando el lugar del antiguo San Juan de Letrán con el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana.
- 1776 – durante la Campaña de Nueva York y Nueva Jersey se empieza Gran Incendio de Nueva York.
- 1784 – en Pensilvania (Estados Unidos) empieza a publicarse el primer diario de ese país.
- 1792 – en Francia, la Asamblea Legislativa proclama la Primera República francesa.
- 1810 – en Mérida (Venezuela) los patriotas fundan la primera universidad republicana de Latinoamérica, la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida (la actual Universidad de Los Andes).
- 1821 – en El Salvador se firma el Acta de Independencia de la Intendencia de San Salvador.
- 1843 – La goleta Ancud iza en el puerto del Hambre la bandera chilena y toma posesión en nombre de su país del estrecho de Magallanes.
- 1860 – en China, durante la segunda guerra del Opio, las fuerzas anglo-francesas derrotaron a las tropas chinas durante la Batalla de Baliqiao.
- 1863 – en Madrid, el rey de España reconoce la independencia de la República Argentina (que esta proclamó 47 años antes, el 9 de julio de 1816).
- 1866 – en Estados Unidos comienza su actividad el 7.º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos.
- 1884 – en la esquina de las calles Medrano y Rivadavia (en el porteño barrio de Almagro) se inaugura la tradicional confitería Las Violetas.
- 1895 – en Estados Unidos se abre la primera fábrica de automóviles, Duryea Motor Wagon Company.
- 1903 – en Estados Unidos se proyecta la primera película western, Kit Carson, de 21 minutos de duración.
- 1913 – tratado de paz entre Turquía y Bulgaria, por el que esta última renuncia a la zona de Adrianópolis.
- 1922 – en la ciudad turca de Kayseri (la antigua Cesárea) se funda el Patriarcado Turco Ortodoxo Independiente.
- 1928 – el rompehielos ruso Krassin parte de las islas Spitzberg y llega a los 81 grados, 44', latitud jamás alcanzada antes por ningún buque.
- 1930 – Johann Ostermeyer patenta su invento, el flash.
- 1931 – las fuerzas japonesas comienzan la ocupación de Manchuria, territorio nororiental de China.
- 1934 – en Japón, el tifón Muroto azota el oeste de Honshu. El gobierno japonés confirma 3036 víctimas mortales.
- 1937 – en Londres se publica la novela El hobbit, de J. R. R. Tolkien.
- 1940 – explota un polvorín del ejército de tierra español provocando más de un centenar de muertos al sur de Valladolid.
- 1947 – el gobierno del general Higinio Moriñigo, de Paraguay, derrota a los militares sublevados el 7 de marzo de ese mismo año.
- 1949 – en la ciudad de Salta (Argentina) sale el primer ejemplar del periódico El Tribuno.
- 1951 – en el barrio de la Pampa de la ciudad de Tarija (Bolivia) se funda el Club Atlético Ciclón.
- 1953 – en Uruguay se funda el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela".
- 1953 – Da inicio la 1.ª Semana Internacional del Cine de San Sebastián, que se convertirá en la primera edición del futuro Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
- 1954 – se bota el submarino Nautilus perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, primer navío de propulsión nuclear del mundo que puede permanecer sumergido durante grandes periodos de tiempo, ya que sus motores no necesitan aire para su funcionamiento. Con una velocidad superior a los 20 nudos puede navegar bajo el agua más rápido que la mayoría de los navíos de superficie. En 1958 será el primero en cruzar sumergido los hielos perpetuos del polo Norte.
- 1956 – en la ciudad de León, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza García es baleado por el poeta Rigoberto López Pérez, resulta mortalmente herido y murió ocho días después en Panamá.
- 1957 – Perry Mason, la serie de televisión, hizo su debut en CBS-TV. El espectáculo estuvo al aire durante 9 años.
- 1958 – a 150 m bajo tierra, en el área U3m del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 11:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Luna (en español), de 0,015 kilotones. Es la bomba n.º 163 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. (En comparación, la bomba de Hiroshima tuvo una potencia de 13 kilotones).
- 1960 – en Santiago del Estero (Argentina) se crea la Universidad Católica de Santiago del Estero.
- 1961 – el argentino Antonio Abertondo nada el Canal de la Mancha en ambas direcciones (ida y vuelta) en un tiempo de 43 horas y 10 minutos.
- 1961 – en Estados Unidos realiza su primer vuelo el helicóptero Boeing CH-47 Chinook.
- 1964 – Malta se independiza del Imperio británico.
- 1965 – las Maldivas y Singapur son admitidos como miembros de las Naciones Unidas.
- 1965 – en Egipto, debido a la construcción de la presa de Asuán, se traslada el rostro de Ramsés II (de 20 toneladas) desde el templo de Abu Simbel.
- 1966 – la sonda soviética Zond 5 es la primera en dar una vuelta en torno a la Luna y regresar a la Tierra.
- 1967 – a 174 metros bajo tierra, en el área U10ds1 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:45 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Marvel, de 2,2 kilotones. Es la bomba n.º 521 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1967 – en Estados Unidos se realiza el primer vuelo de un helicóptero militar AH-56 Cheyenne.
- 1967 – el almirante Luis Carrero Blanco es designado vicepresidente del gobierno español por el general Franco.
- 1970 – en Argentina, la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse niega el permiso para la realización del Primer Festival de Música Joven a realizarse en la ciudad de Lobos (provincia de Buenos Aires).
- 1971 – Bután ingresa en las Naciones Unidas.
- 1972 – en Filipinas, Ferdinand Marcos firma la proclamación n.º 1081, colocando a todo el país bajo la ley marcial.
- 1973 – en Washington (Estados Unidos) el Senado confirma a Henry Kissinger como quincuagésimo sexto secretario de Estado. Es el primer ciudadano naturalizado en ocupar este cargo.
- 1974 – en Estados Unidos, Barry White llega al número 1 en los sencillos musicales estadounidenses con la canción Can’t get enough of your love, baby.
- 1974 – en Roma, Perico Fernández gana el campeonato mundial de boxeo.
- 1976 – en Washington D. C., el excanciller chileno Orlando Letelier (a quien Pinochet le había quitado la ciudadanía chilena once días antes) es asesinado junto con su secretaria Ronni Moffitt por espías de la dictadura chilena y mercenarios cubanos anticastristas dirigidos por el agente de la CIA Michael Townley.
- 1979 – en Chile se funda la comuna Hualaihué.
- 1979 – en Buenos Aires la dictadura cívico-militar argentina secuestraba a la guerrillera montonera Adriana Lesgart que sería víctima de homicidio en diciembre de 1980.
- 1979 – en Mendoza (Argentina) con rumbo a Los Andes (Chile) sale el último tren de pasajeros del Ferrocarril Trasandino.
- 1981 – Belice se independiza del Imperio británico.
- 1981 – el senado estadounidense confirma a Sandra Day O'Connor, primera mujer en ocupar el cargo de juez del Tribunal Supremo en los Estados Unidos.
- 1982 – en el Líbano, Amin Gemayel es elegido presidente en reemplazo de Bashir Gemayel, su hermano asesinado.
- 1984 – en los Estados Unidos, la NASA lanza la nave Galaxy-C.
- 1984 – Brunéi se une a las Naciones Unidas.
- 1985 – Corea del Norte y Corea del Sur abren sus fronteras para su programa de reunión de las familias.
- 1985 – en Perú se funda el distrito de La Primavera.
- 1991 – Armenia declara oficialmente su independencia de la Unión Soviética.
- 1992 – la Santa Sede y México establecen relaciones diplomáticas, interrumpidas hacía un siglo.
- 1993 – en Rusia, el golpe de Estado de Boris Yeltsin disuelve el parlamento ruso.
- 1993 – la banda estadounidense Nirvana publica su cuarto álbum, In Utero.
- 1993 – en Viena, cuarenta de los 120 países del OIEA firman la primera convención internacional sobre seguridad nuclear.
- 1996 – John F. Kennedy Jr. se casa con Carolyn Bessette en una ceremonia privada en la isla de Cumberland.
- 1998 – en Puerto Rico, el huracán Georges causa graves daños.
- 1998 – Bill Clinton testifica ante el Gran Jurado estadounidense sobre sus relaciones con Monica Lewinsky.
- 1999 – en Taichung (región central de Taiwán) sucede el Terremoto de Chichi de 1999, de magnitud 7,3, que deja un saldo de 11.441 heridos y 2.417 muertos.
- 1999 – En Japón, se lanzó la primera entrega de la serie de manga Naruto de Masashi Kishimoto.
- 2001 – en Francia sucede la Explosión de AZF en Toulouse, con 30 muertos y más de 10 000 heridos.
- 2002 – el Santo Sudario, tras varias décadas de permanecer guardado, es mostrado a la prensa por el cardenal arzobispo de Turín, Severino Poletto. El lienzo estaba seriamente deteriorado.
- 2003 – tras ocho años de exploración del sistema de Júpiter finaliza la misión Galileo.
- 2004 – luego de estar 4 años en prisión, la cantante Gloria Trevi es absuelta de cargos de corrupción de menores.
- 2005 – en el Aeropuerto de Los Ángeles, el piloto de un avión A320 de JetBlue Airways logra un aterrizaje de emergencia: los pasajeros y la tripulación salen ilesos.
- 2007 – en Chile, la Corte Suprema aprueba la extradición a Perú del expresidente Fujimori.
- 2007 – el gobierno de Guatemala expresa su beneplácito por la llegada a ese país de la réplica oficial del Códice Dresde, una invaluable pieza de la milenaria civilización maya, cedido por autoridades académicas de Alemania.
- 2009 – arqueólogos alemanes descubren en Siria una cámara mortuoria llena de restos humanos y ofrendas, con una antigüedad de más de 3500 años.
- 2009 – regresa a Honduras el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya y se instala en la Embajada de Brasil.
- 2012 – en Acámbaro (México) se inaugura la Tercera Feria Internacional de la Panificación, teniendo como invitados de honor a Belice y Jalisco.
- 2012 – Ashraf Ghani Ahmadzai es elegido nuevo presidente de Afganistán
- 2025 – En una institución educativa de la ciudad de Oruro (Bolivia) ocurrió una tragedia en plena fiesta por el Día del estudiante (denominada la festividad en Oruro como el "Saracho Fest"), cuyas consecuencias son la muerte de una estudiante de 18 años de edad, así como otra estudiante de 16 años herida (bajo internación en una Unidad de Terapia Intensiva) y las detenciones para la directora de aquella institución, cuya sentencia para dicha persona sería la detención domiciliaria ; además de Percy Ríos (vocalista del grupo musical "Sangre Cumbiera"), a quien se le había otorgado la libertad, pero debe presentarse ante la fiscalía cada 15 días.