Efemérides del 18 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 18 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 18 de septiembre de 2026
- 1882 – el comandante argentino Luis Jorge Fontana (1846-1920) regresa de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo (que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina).
- 1897 – en Uruguay, se produce el Pacto de la Cruz entre el Partido Colorado (presidido por Juan Lindolfo Cuestas) y la dirección del Partido Nacional, por el que se puso fin a la revolución de 1897 liderada por el caudillo Aparicio Saravia.
- 1931 – en la ciudad de Mendoza (Argentina) inicia transmisiones LV10 Radio de Cuyo.
- 1971 – Leo Montero, conductor de televisión argentino.
- 1975 – en Argentina se fundó la Asociación Deportiva Berazategui, club de fútbol que actualmente disputa la Primera C.
- 1981 – Sebastián Decoud, tenista argentino.
- 1982 – José Devaca, futbolista paraguayo.
- 1990 – José Ramírez Agudelo, futbolista argentino.
- 1992 – Martín Antoniazzi, futbolista argentino.
- 2006 – en Buenos Aires (Argentina) desaparece Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el excomisario Miguel Etchecolatz, quien estaba acusado por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura cívicomilitar (1976-1983).
El 18 de septiembre de 1927, se inauguró en París la primera exposición internacional del arte de la máquina, conocida como la Exposición de Artes Decorativas y Modernas, donde se mostró la influencia del art déco en el diseño y la arquitectura. Este evento marcó un hito en la apreciación del diseño moderno y la estética industrial en el contexto artístico de la época.
En el mundo: 18 de septiembre de 2026
- 14 – Tiberio es confirmado como emperador romano por el Senado.
- 96 – muere asesinado el emperador romano Domiciano, acabando con él la dinastía Flavia. Nerva es proclamado nuevo emperador, iniciándose así la dinastía Antonina.
- 323 – las tropas imperiales romanas al mando de Crispo derrotan a Licinio en la batalla naval de Crisópolis.
- 795 – se produce la batalla de las Babias.
- 1180 – Felipe Augusto se convierte en rey de Francia.
- 1502 – Cristóbal Colón llega a Costa Rica en su cuarto y último viaje.
- 1544 – Francisco I de Francia y Carlos I de España (y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico), firman la Paz de Crépy, que supuso la salida de Carlos de la guerra italiana de 1542-1546.
- 1546 – se produce la batalla de Iñaquito, que enfrentó a las fuerzas rebeldes de Gonzalo Pizarro (gonzalistas) contra los soldados leales al Virrey del Perú Blasco Núñez Vela (realistas).
- 1589 – el Ejército Real Francés de Enrique IV de Francia vence a las tropas de la Santa Liga de París, comandada por Carlos de Lorena en la batalla de Arques.
- 1635 – Fernando II de Habsburgo declara la guerra a Francia.
- 1691 – se produce la batalla de Leuze, una de las más famosas victorias de la caballería francesa en la Guerra de los Nueve Años.
- 1714 – en España sucede la capitulación de Cardona en la Guerra de Sucesión Española.
- 1714 – Jorge I de Inglaterra llega a Gran Bretaña por primera vez después de su coronación como rey el 1 de agosto.
- 1739 – se firma el Tratado de Belgrado, entre el Imperio otomano y el Archiducado de Austria y que pone fin a la Guerra austro-turca (1737-39).
- 1759 – en Canadá, en el marco de la Guerra de los Siete Años, los británicos capturan Quebec.
- 1793 – se produce el sitio de Tolón, un enfrentamiento militar entre realistas franceses, partidarios de Luis XVII, y las fuerzas republicanas y revolucionarias de la Convención durante las Guerras Revolucionarias Francesas.
- 1799 – en Venezuela, el naturalista alemán Alexander von Humboldt descubre la Cueva del Guácharo, en el Oriente del país.
- 1809 – en Londres se reabre la Royal Opera House después de que cerrara por un incendio.
- 1810 – en Santiago (Chile) se reúne la Primera Junta de Gobierno, primer antecedente para la independencia y actualmente celebrada como fecha de las Fiestas Patrias en Chile.
- 1812 – se extingue el incendio de Moscú, provocado por los ciudadanos para impedir la entrada de Napoleón y sus tropas. Se estima que tres cuartas partes de la ciudad de Moscú fueron destruidas por el fuego.
- 1832 – en México, se produce la batalla de El Gallinero, donde los rebeldes de la tropa de Zacatecas comandadas por el general José Esteban Moctezuma fueron derrotados por las fuerzas presidenciales comandadas por el general y vicepresidente conservador Anastasio Bustamante.
- 1837 – Tiffany and Co. (primeramente llamada Tiffany & Young) es fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en Nueva York.
- 1838 – se produce el Combate de Matucana, un enfrentamiento ocurrido durante la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
- 1838 – el ecuatoriano José Rodríguez Labandera hace navegar al primer submarino latinoamericano, llamado Hipopótamo.
- 1851 – en Estados Unidos se funda el periódico The New York Times.
- 1858 – en México se produce la batalla de Ixtlahuaca, episodio de la Guerra de Reforma, donde las tropas liberales derrotan a las conservadoras.
- 1872 – el rey Óscar II de Suecia accede al trono de Suecia-Noruega.
- 1873 – en Filadelfia (Estados Unidos), se produce la quiebra de la compañía bancaria Jay Cooke and Company, dando lugar a un pánico bursátil con el que comenzó la primera de las grandes depresiones o crisis sistémicas del capitalismo, la Gran Depresión de 1873.
- 1882 – el comandante argentino Luis Jorge Fontana (1846-1920) regresa de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo (que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina).
- 1897 – en Uruguay, se produce el Pacto de la Cruz entre el Partido Colorado (presidido por Juan Lindolfo Cuestas) y la dirección del Partido Nacional, por el que se puso fin a la revolución de 1897 liderada por el caudillo Aparicio Saravia.
- 1904 – en Lima (Perú) se funda el Lawn Tenis Club.
- 1914 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, tropas sudafricanas entran en el África del Sudoeste Alemana.
- 1922 – Hungría es admitida en la Liga de las Naciones.
- 1927 – en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, inicia transmisiones la CBS, originalmente como emisora de radio, con una presentación por la Howard Barlow Orchestra desde su emisora principal, WOR-AM.
- 1928 – en Alemania vuela por primera vez el Graf Zeppelin.
- 1928 – Juan de la Cierva hace su primer vuelo por el Canal de la Mancha a bordo de su autogiro.
- 1930 – en México inicia transmisiones la XEW Radio.
- 1931 – en la ciudad de Mendoza (Argentina) inicia transmisiones LV10 Radio de Cuyo.
- 1931 – Japón invade Manchuria.
- 1934 – la Unión Soviética es admitida en la Liga de las Naciones.
- 1937 – en Ginebra, Suiza, el presidente del gobierno de la República Española Juan Negrín pronuncia un discurso ante la Sociedad de Naciones, denunciando la intervención de Italia y Alemania en la guerra civil española en favor del bando sublevado.
- 1943 – en Sobibór, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, son masacrados los judíos de Minsk.
- 1943 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ordena la deportación de los judíos daneses.
- 1945 – en Japón, el general estadounidense Douglas MacArthur traslada su comandancia a Tokio.
- 1947 – entra en activo la USAF (United States Air Force: Fuerza Aérea de los Estados Unidos).
- 1948 – el Gobierno de la Unión India acaba con la Campaña de Hyderabad por la cual se anexa el Estado independiente de Hyderabad y derroca a su nizam (gobernante) Asaf Jah VII.
- 1950 – en Brasil se funda Rede Tupi, primera cadena de televisión de ese país.
- 1960 – Fidel Castro llega a Nueva York como el jefe de la delegación de Cuba ante las Naciones Unidas.
- 1960 – en La Habana (Cuba), el comandante Jorge Páez Sánchez, jefe de personal del Ayuntamiento de La Habana, resulta herido de bala al ser atacado desde un automóvil en marcha.
- 1962 – Burundi, Jamaica, Ruanda y Trinidad y Tobago son admitidas en las Naciones Unidas.
- 1964 – las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam comienzan la entrada en Vietnam del Sur.
- 1968 – en México, 10 000 soldados del ejército ocupan la Ciudad Universitaria de la UNAM, deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. Hay varios muertos y desaparecidos.
- 1973 – las Bahamas y las dos Alemanias son admitidas en las Naciones Unidas.
- 1975 – en Argentina se fundó la Asociación Deportiva Berazategui, club de fútbol que actualmente disputa la Primera C.
- 1977 – el Voyager I toma la primera fotografía de la Tierra y la Luna juntos.
- 1980 – el cubano Arnaldo Tamayo se convierte en el primer latinoamericano y el primer afrodescendiente en volar al espacio, a bordo de la nave soviética Soyuz-38.
- 1981 – la Asamblea Nacional de Francia vota por la eliminación de la pena capital.
- 1984 – Joe Kittinger completa el primer viaje en solitario en globo sobre el océano Atlántico.
- 1987 – Jerzy Kukuczka se convierte en el segundo hombre, después de Reinhold Messner, en coronar todos los «ochomiles» (los catorce picos con altura superior a 8000 metros que existen en la Tierra).
- 1989 – en Puerto Rico, el huracán Hugo causa graves daños.
- 1990 – Liechtenstein se une a la ONU.
- 1990 – en Tokio (Japón), la ciudad estadounidense de Atlanta es designada como sede de los Juegos Olímpicos del Centenario de 1996.
- 1992 – en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica Hunters Trophy. Es la penúltima de las 1132 bombas que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1992 – en España empieza Luar, uno de los programas más longevos de la historia de la televisión española.
- 1998 – Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números es creada.
- 1999 – en España la eta declara una tregua indefinida de manera unilateral (concluida el tres de diciembre de 1999).
- 2001 – en Estados Unidos comienzan los ataques con carbunco que durarían hasta el 9 de octubre de ese mismo año.
- 2006 – en Buenos Aires (Argentina) desaparece Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el excomisario Miguel Etchecolatz, quien estaba acusado por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura cívicomilitar (1976-1983).
- 2009 – tiroteo en la estación Balderas del metro de la Ciudad de México, donde resultan 2 personas muertas y 5 heridas.
- 2009 – en Polonia sucede la explosión minera en Wujek-Śląsk.
- 2010 – La OMS, declara el fin de la Pandemia de gripe A (H1N1).
- 2011 – en Sikkim (India) sucede un terremoto.
- 2014 – en Escocia se realiza un referéndum de independencia del Reino Unido.
- 2019 – el cantante británico Liam Payne lanza su sencillo Stack It Up en colaboración con A Boogie wit da Hoodie.
- 2022 – el Huracán Fiona impacta a Puerto Rico provocando fuertes lluvias e inundaciones.
- 2022 – se filtraron videos de una versión inacabada del videojuego Grand Theft Auto VI en lo que se calificó como una de las mayores filtraciones de la industria de los videojuegos.