Efemérides del 18 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 18 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 18 de septiembre de 2026

1882 – el comandante argentino Luis Jorge Fontana (1846-1920) regresa de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo (que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina).

– el comandante argentino Luis Jorge Fontana (1846-1920) regresa de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo (que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina). 1897 – en Uruguay, se produce el Pacto de la Cruz entre el Partido Colorado (presidido por Juan Lindolfo Cuestas) y la dirección del Partido Nacional, por el que se puso fin a la revolución de 1897 liderada por el caudillo Aparicio Saravia.

– en Uruguay, se produce el Pacto de la Cruz entre el Partido Colorado (presidido por Juan Lindolfo Cuestas) y la dirección del Partido Nacional, por el que se puso fin a la revolución de 1897 liderada por el caudillo Aparicio Saravia. 1931 – en la ciudad de Mendoza (Argentina) inicia transmisiones LV10 Radio de Cuyo.

– en la ciudad de Mendoza (Argentina) inicia transmisiones LV10 Radio de Cuyo. 1971 – Leo Montero, conductor de televisión argentino.

– Leo Montero, conductor de televisión argentino. 1975 – en Argentina se fundó la Asociación Deportiva Berazategui, club de fútbol que actualmente disputa la Primera C.

– en Argentina se fundó la Asociación Deportiva Berazategui, club de fútbol que actualmente disputa la Primera C. 1981 – Sebastián Decoud, tenista argentino.

– Sebastián Decoud, tenista argentino. 1982 – José Devaca, futbolista paraguayo.

– José Devaca, futbolista paraguayo. 1990 – José Ramírez Agudelo, futbolista argentino.

– José Ramírez Agudelo, futbolista argentino. 1992 – Martín Antoniazzi, futbolista argentino.

– Martín Antoniazzi, futbolista argentino. 2006 – en Buenos Aires (Argentina) desaparece Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el excomisario Miguel Etchecolatz, quien estaba acusado por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura cívicomilitar (1976-1983).

💡 ¿Sabías que...? El 18 de septiembre de 1927, se inauguró en París la primera exposición internacional del arte de la máquina, conocida como la Exposición de Artes Decorativas y Modernas, donde se mostró la influencia del art déco en el diseño y la arquitectura. Este evento marcó un hito en la apreciación del diseño moderno y la estética industrial en el contexto artístico de la época.

En el mundo: 18 de septiembre de 2026