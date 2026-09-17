Jueves, 17 de Septiembre 2026
Política

La Rioja avanza hacia una mayor seguridad con su nueva Ley de Convivencia Ciudadana

La nueva Ley de Seguridad Provincial y Convivencia Ciudadana, presentada por Miguel Zárate, moderniza la estructura de seguridad en La Rioja tras más de 400 años, democratizando su gestión y promoviendo la participación ciudadana en la planificación de la seguridad.

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El martes, a las 9:15 horas, se presentó la primera Ley de Seguridad Provincial y Convivencia Ciudadana en la Legislatura de La Rioja, liderada por Miguel Zárate. Esta iniciativa representa un cambio significativo, ya que La Rioja era una de las pocas provincias sin una ley de seguridad pública.

La nueva normativa introduce un sistema innovador que reorganiza a los actores involucrados en la seguridad pública, incluyendo a la policía y el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Con esta ley, se busca modernizar la estructura de seguridad que ha permanecido sin cambios durante más de 400 años.

Un aspecto clave de la reforma es el cambio en la dirección de la fuerza policial, que pasará a estar bajo la autoridad del gobierno civil y el gobernador, en lugar de un jefe que actuaba de manera unipersonal. Este enfoque busca democratizar la gestión de la seguridad y fomentar la participación activa de la comunidad en la identificación y resolución de problemas de seguridad.

Además, la ley establece mecanismos para mejorar la transparencia en la gestión de las fuerzas de seguridad. Las denuncias por abuso de autoridad, que anteriormente eran gestionadas internamente, ahora serán investigadas por el Ministerio mediante un equipo de profesionales civiles, asegurando un análisis imparcial y sanciones apropiadas.

Etiquetas: la rioja ley de seguridad provincial miguel zarate política convivencia ciudadana fuerzas de seguridad
TL;DR

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