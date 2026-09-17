Jueves, 17 de Septiembre 2026
Política

Trabajadores municipales de La Rioja recibirán protección salarial tras anuncio de Molina

El intendente de Capital, Armando Molina, implementará una medida para proteger los salarios de los trabajadores municipales frente a embargos judiciales. Esta decisión responde a denuncias de empleados con deudas significativas, como un caso de un trabajador que perdió su vivienda por un préstamo de $800.000. Habrá atención personalizada para quienes necesiten asesoramiento legal sobre sus deudas.

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Trabajadores municipales de La Rioja recibirán protección salarial tras anuncio de Molina
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El intendente de Capital, Armando Molina, anunció una nueva medida para proteger los salarios de los trabajadores municipales de los embargos judiciales. A través de sus redes sociales, destacó la importancia de cuidar el trabajo y las familias de los empleados.

En diálogo con Medios Rioja, el asesor general del Municipio, Fabricio Boloñesi, explicó que esta decisión se alinea con las disposiciones de la Provincia y tiene como objetivo evitar que las ejecuciones judiciales afecten el patrimonio de los trabajadores. Se eliminarán todo tipo de ejecuciones, aunque se evaluarán caso por caso, particularmente en situaciones como obligaciones alimentarias o indemnizaciones laborales.

Boloñesi ejemplificó la medida con el caso de un trabajador que perdió su vivienda por una deuda significativa. Además, el municipio ha habilitado un espacio para recibir denuncias y ofrecer asesoramiento legal a aquellos que enfrentan problemas de endeudamiento. Según el asesor, la mayoría de los trabajadores municipales se encuentran en esta situación, con deudas originadas principalmente en préstamos y casas de crédito.

La implementación de esta medida busca impedir los descuentos salariales y asegurar que los empleados municipales puedan enfrentar sus obligaciones sin poner en riesgo su estabilidad económica.

Etiquetas: la rioja armando molina trabajadores municipales embargos judiciales política municipal deuda
TL;DR

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