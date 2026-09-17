Jueves, 17 de Septiembre 2026
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Ciro Messi provoca risas a su padre tras el triunfo del Inter Miami en un divertido video

Lionel Messi celebró la Champions Cup con su familia tras anotar su gol número cien con el Inter Miami. Un divertido gesto de su hijo Ciro se volvió viral, capturando la atención en redes sociales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Lionel Messi celebró una nueva victoria tras conquistar la Champions Cup con el Inter Miami al vencer a Cruz Azul. Durante la celebración, el destacado futbolista compartió el momento con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, quienes mostraron su espontaneidad y alegría. En un instante divertido, Ciro reaccionó de manera graciosa al notar que su padre estaba empapado de sudor.

Messi no solo se llevó el título, sino que también anotó su gol número cien con el equipo. Durante el partido, el astro argentino estuvo involucrado en la jugada del segundo gol mediante una brillante asistencia. Después de levantarse la copa, se abrazó con compañeros y aficionados presentes en la cancha.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Messi se acercó a sus hijos. Thiago mostró una reacción peculiar al abrazar a su padre, mientras que Ciro, al acariciar la espalda sudada de Lionel, se llevó la mano a la nariz y se apartó, lo que provocó risas. Este gesto se volvió viral en las redes sociales, generando numerosos comentarios de los internautas sobre la divertida reacción del pequeño.

Etiquetas: argentina deportes lionel messi inter miami champions cup viral
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