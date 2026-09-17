Jueves, 17 de Septiembre 2026
Economía

Aumento en la confianza del consumidor: ¿qué dato podría afectar el optimismo?

El Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT se incrementó un 2,4%, pero la compra de bienes durables sigue estancada, especialmente en CABA. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el mercado?

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
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Aumento en la confianza del consumidor: ¿qué dato podría afectar el optimismo?
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El Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT experimentó un aumento del 2,4%, rompiendo así una tendencia negativa en el consumo. Este repunte se observó principalmente en el interior del país y en el Gran Buenos Aires.

A pesar de esta mejora, la situación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es preocupante, ya que se registró una caída significativa. Además, la adquisición de bienes durables continúa estancada, lo que genera inquietudes sobre la sostenibilidad de esta recuperación en la confianza del consumidor.

Etiquetas: argentina economía consumo confianza del consumidor utdt caba
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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