Aumento en la confianza del consumidor: ¿qué dato podría afectar el optimismo?

El Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT experimentó un aumento del 2,4%, rompiendo así una tendencia negativa en el consumo. Este repunte se observó principalmente en el interior del país y en el Gran Buenos Aires.
A pesar de esta mejora, la situación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es preocupante, ya que se registró una caída significativa. Además, la adquisición de bienes durables continúa estancada, lo que genera inquietudes sobre la sostenibilidad de esta recuperación en la confianza del consumidor.