Jueves, 17 de Septiembre 2026
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Netflix lanza una película animada que promete cautivar a grandes y chicos

La nueva película animada de Netflix, "Hermanastras", se estrena en noviembre y ofrece una perspectiva innovadora de la historia de Cenicienta, centrada en Lilith, una de las villanas. Con un elenco destacado y un tráiler que promete fantasía y humor, esta propuesta busca redefinir el concepto de héroe y villano.

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La plataforma Netflix reveló el primer tráiler de su nueva película animada titulada Hermanastras, que ofrecerá una nueva perspectiva de la clásica historia de Cenicienta. Esta producción, que se lanzará en noviembre, se centra en el personaje de Lilith, tradicionalmente visto como una villana, quien tras un accidente durante un baile real, debe colaborar con Cenicienta y un troll para revertir un hechizo que convierte a su hermana en una rana.

Dirigida por John Ria y Alyce Tzue, la película se destaca por su mezcla de fantasía y humor, y busca redefinir los roles de héroes y villanos en los cuentos clásicos. El elenco de voces incluye a reconocidos actores como Amanda Seyfried, Bette Midler y Daniel Radcliffe, entre otros. Esta innovadora versión promete ofrecer una narrativa más compleja y entretenida de la historia conocida por muchos.

Etiquetas: internacional cine películas animadas estreno netflix hermanastras
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