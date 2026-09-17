Final de Gran Hermano Generación Dorada: récord de audiencia y consagración de Sol Abraham

Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un récord de más de 30 millones de votos en su final. Sol Abraham se consagró campeona con el 51.8% de los votos y ganó 70 millones de pesos.

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En la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, que se llevó a cabo bajo la conducción de Santiago del Moro, se registró un récord de más de 30 millones de votos. La competencia culminó tras 174 días de convivencia, donde Sol Abraham se consagró campeona con el 51.8% de los votos, mientras que Yipio ocupó el segundo lugar con 48.2%.

Este evento marca un hito, ya que una mujer vuelve a levantar el trofeo luego de diecinueve años. La ganadora se llevó un premio de 70 millones de pesos y una vivienda Roca, mientras que el segundo lugar recibió 20 millones de pesos y también una vivienda Roca. Esta edición ha reafirmado el liderazgo de Gran Hermano en la televisión y en plataformas digitales.