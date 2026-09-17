Jueves, 17 de Septiembre 2026
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Estreno de MasterChef Celebrity en Telefe: los detalles que no te podés perder

MasterChef Celebrity regresa a la pantalla de Telefe con su nueva temporada, anunciando su debut en horario estelar. Los jurados y la conductora Wanda Nara prometen una experiencia culinaria llena de sorpresas y humor. ¡No te pierdas el inicio de esta emocionante competencia!

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Redacción Equipo Editorial
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MasterChef Celebrity está listo para su regreso con una nueva temporada, cuyo debut fue anunciado por Telefe en sus redes sociales. La presentación se realizó de manera creativa, en un spot publicitario donde los jurados y la conductora, Wanda Nara, se disfrazaron de azafatos en un avión.

Durante el video, Nara dio la bienvenida a los futuros participantes con un mensaje que marcó el inicio del programa: "Bienvenidos. Telefe anuncia la partida de su vuelo 2026 con destino a MasterChef Celebrity". Los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana ofrecieron consejos humorísticos sobre la preparación de los platos.

Los concursantes fueron advertidos sobre la importancia de mantener la calidad en sus presentaciones y a manejar la presión durante el concurso. Betular recordó que "en caso de baja presión creativa, los jurados se desplegarán automáticamente", mientras que Martitegui enfatizó que "en caso de aterrizaje de emergencia de algún integrante, está prohibido levantarlo y volverlo a poner en el plato". La temporada promete ser entretenida y llena de sorpresas.

Etiquetas: argentina telefe masterchef celebrity reality show wanda nara entretenimiento
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