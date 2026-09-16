Jueves, 17 de Septiembre 2026
Espectáculos

Éxito rotundo de la nueva serie de Netflix: Coronado y Zahera cautivan a la audiencia

Entrevías, la serie española protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, explora conflictos que se intensifican rápidamente, prometiendo un desenlace intrigante.

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Entrevías en Netflix es una serie española que inicia con un conflicto y logra expandirlo a lo largo de la trama. La producción destaca por las actuaciones de José Coronado y Luis Zahera, quienes interpretan personajes con características opuestas, lo que intensifica la narrativa de la ficción.

Etiquetas: internacional netflix series producción española entretenimiento televisión
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