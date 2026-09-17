Jueves, 17 de Septiembre 2026
La Rioja

Plan de prevención contra El Niño se activa en barrios de General Belgrano y Felipe Varela

El Gobierno de La Rioja implementa un plan de contingencia para mitigar el riesgo de desbordes en Olta, Villa Unión y otros puntos críticos ante las lluvias intensas del fenómeno de El Niño. Las acciones incluyen limpieza y acondicionamiento de ríos para proteger comunidades y asegurar el abastecimiento de agua potable.

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Plan de prevención contra El Niño se activa en barrios de General Belgrano y Felipe Varela
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El Gobierno de La Rioja, bajo la dirección del gobernador Ricardo Quintela, implementa un plan de contingencia en varias localidades para mitigar los efectos de las lluvias intensas previstas por el fenómeno de El Niño. Las tareas se llevan a cabo en Olta, Balde de Pacheco, Villa Unión y Los Palacios, enfocándose en la reducción de riesgos de desbordes y la protección del abastecimiento de agua potable.

Las intervenciones, que incluyen limpieza y acondicionamiento de ríos, son coordinadas entre el Ministerio de Agua y Energía, los municipios de General Belgrano y General Felipe Varela, y la Dirección Provincial de Vialidad. En Olta, el secretario de Agua, Edgardo Karam, supervisó los trabajos de encauzamiento y dragado de los ríos para facilitar el escurrimiento del agua y proteger zonas urbanas de posibles tormentas.

En General Felipe Varela, el ministro Adolfo Scaglioni se reunió con el intendente Hugo Páez para definir acciones preventivas. Las autoridades evaluaron los cauces colectores que reciben agua del cordón montañoso, buscando implementar medidas necesarias en sectores de alto riesgo ante crecidas.

Etiquetas: la rioja olta gobierno provincial plan de contingencia obras públicas fenómeno de El Niño
TL;DR

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