Lunes, 14 de Septiembre 2026
La Rioja

Revolucioná tu Oficio: nuevas herramientas para fortalecer las habilidades laborales en La Rioja

La nueva línea del programa Revolucioná ofrece formación y financiamiento para oficios en La Rioja, con cupos específicos por departamento. La iniciativa busca transformar saberes en oportunidades de crecimiento.

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La apertura del programa Revolucioná tu Oficio se llevó a cabo este jueves en el Comedor Estudiantil, marcando el inicio de una nueva etapa que busca brindar herramientas de formación, asistencia técnica y acceso al financiamiento a quienes desarrollan oficios en La Rioja. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Gabriela Pedrali y acompañada por FOGAPLAR y el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, tiene cupos específicos para cada departamento, buscando transformar el conocimiento en oportunidades de crecimiento.

Durante el evento, Pedrali enfatizó la importancia de apoyar a los trabajadores que buscan mejorar sus habilidades y experiencias. Destacó que este programa está orientado especialmente a jóvenes profesionales y a la capacitación en oficios, reconociendo su impacto en el desarrollo económico y social. Por su parte, Laura Sabatini, presidenta de FOGAPLAR, subrayó el carácter federal de la propuesta, asegurando que se garantizará la participación de personas de todos los departamentos de la provincia.

El encuentro también contó con la presencia de funcionarios como Ignacio Armagnane, subsecretario de Innovación Productiva, y Ana Paula Seppi, directora de Políticas Industriales, quienes participaron junto a equipos técnicos y trabajadores de diferentes localidades a través de conexiones virtuales.

Etiquetas: la rioja revoluciona tu oficio capacitación empleo gobierno provincial desarrollo económico
TL;DR

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