Comienza el pago de Chachos: ¿qué deben saber los beneficiarios en La Rioja?

El Gobierno de La Rioja comenzará el 14 de septiembre un operativo de pago de Chachos en la Capital y departamentos, con atención de 16 a 21 horas en diversos puntos. Beneficiarios de sectores como Educación y Salud podrán cobrar según un cronograma específico.

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El Gobierno de La Rioja iniciará el 14 de septiembre un operativo de pago de Chachos en la ciudad Capital y en varios departamentos del interior provincial. Este operativo permitirá a los beneficiarios de diferentes sectores cobrar sus pagos en diversos puntos habilitados de la ciudad y localidades del interior.

En la Capital, el cronograma se enfocará en las personas cuyos documentos terminen en 0 y 1, mientras que en el interior podrán cobrar todas las terminaciones de DNI. Los lugares de pago en la ciudad incluirán el CEPAR Norte, la casa central de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), y oficinas de EDELAR, entre otros. El horario de atención será de 16 a 21 horas.

En el interior, localidades como Villa Unión, Guandacol, Vinchina, y Arauco tendrán diferentes espacios habilitados con horarios específicos para el cobro. Por ejemplo, en Villa Unión, el pago se realizará en el Centro Cultural Héctor David Gatica. Las autoridades sugieren a los beneficiarios revisar el cronograma específico para cada área.