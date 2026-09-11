La UNLaR celebra la apertura de un laboratorio innovador en Chilecito

La Universidad Nacional de Chilecito inauguró un Laboratorio de Análisis Sensorial de aceites, único en la región, destinado a la formación de estudiantes y la investigación en calidad de productos alimenticios. Este espacio de 139 m² ofrecerá servicios de análisis, capacitación y consultoría, consolidando el desarrollo académico y productivo de la zona.

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La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) ha inaugurado un nuevo Laboratorio de Análisis Sensorial de aceites, vital para la educación en varias carreras como Sommelier y Licenciatura en Enología. Este laboratorio, que ocupa 139 m², se localiza en el campus “Los Sarmientos” y forma parte del Instituto de Agricultura Sostenible en el Oasis (IASO).

El espacio incluye diversas áreas funcionales como una sala de evaluación grupal, una sala de cata individual y un área de almacenamiento. Un panel de cata de aceite de oliva, acreditado por el Consejo Oleico Internacional (COI), se encuentra entre sus instalaciones, habiendo superado exitosamente pruebas interlaboratorio en junio.

Este laboratorio no solo apoya la formación académica, sino que también se enfoca en la investigación aplicada y el servicio a la comunidad productiva. Durante la inauguración, los directivos de la UNdeC, entre ellos el Dr. Emmanuel Frati y la Mgtr. Daniela de la Vega, realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones.

El laboratorio ofrecerá servicios en cinco áreas, incluyendo análisis de calidad, capacitación para catadores y desarrollo de productos. La creación de un Panel de Cata de Aceite de Oliva virgen es clave para fortalecer la calidad y seguridad alimentaria en la región.